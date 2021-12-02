Piruhi tarifi: MasterChef Piruhi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Piruhi'yi en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Piruhi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

PİRUHİ PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

250 gram un l 2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İçi için: Yarım kg ıspanak

150 gram tuzsuz beyaz peynir

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı gravyer peynir

Yarım demet maydanoz

1 adet yumurta

Bir tutam muskat

Tuz

Üzeri için:

1 çorba kaşığı tereyağı

2 çorba kaşığı zeytinyağı

1 tutam pulbiber

2 çorba kaşığı rendelenmiş gravyer peyniri

PİRUHİ YAPILIŞI

Harcı için, ıspanakları yıkayıp tuzlu suda haşlayın. Sularını süzdükten sonra ince kıyıp bir kaba alın. Tereyağını bir tencerede eritip ıspanakları ve ince kıyılmış maydanozları kavurup ocaktan alın. Üzerine beyaz peyniri ekledikten sonra süzgeçten geçirip püre haline getirin. Daha sonra gravyer peynir, yumurta, muskat ve tuz ilave edin. Hamur için, düz bir zemine alıp ortasını havuz gibi açtığınız una yumurta ve tuz ekleyip yoğurun. Hamuru yağlı kağıda sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra unlu bir zeminde oklava ile incecik açın. 6x9 cm boyutlarında kesip içlerine harç doldurun. Uçlarını kapatıp tuzlu suda haşlayın. Süzerek servis tabağına alın. Zeytinyağı, tereyağı ve pulbiberi küçük bir tavaya alıp yakmadan kavurun. Mantının üzerine gezdirin. Gravyer peyniri ile süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Safranbolu yöresinin gözde yemeği olan piruhinin kabaklı ve nohutlu çeşitleri de hazırlanıyor.

KAYNAK: acunn.com