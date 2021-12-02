Piruhi tarifi: MasterChef Piruhi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Piruhi'yi en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Piruhi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.
Üzeri için:
Harcı için, ıspanakları yıkayıp tuzlu suda haşlayın. Sularını süzdükten sonra ince kıyıp bir kaba alın. Tereyağını bir tencerede eritip ıspanakları ve ince kıyılmış maydanozları kavurup ocaktan alın. Üzerine beyaz peyniri ekledikten sonra süzgeçten geçirip püre haline getirin. Daha sonra gravyer peynir, yumurta, muskat ve tuz ilave edin. Hamur için, düz bir zemine alıp ortasını havuz gibi açtığınız una yumurta ve tuz ekleyip yoğurun. Hamuru yağlı kağıda sarıp buzdolabında yarım saat dinlendirin. Daha sonra unlu bir zeminde oklava ile incecik açın. 6x9 cm boyutlarında kesip içlerine harç doldurun. Uçlarını kapatıp tuzlu suda haşlayın. Süzerek servis tabağına alın. Zeytinyağı, tereyağı ve pulbiberi küçük bir tavaya alıp yakmadan kavurun. Mantının üzerine gezdirin. Gravyer peyniri ile süsleyerek servis yapın.
Safranbolu yöresinin gözde yemeği olan piruhinin kabaklı ve nohutlu çeşitleri de hazırlanıyor.
KAYNAK: acunn.com