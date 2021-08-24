Poşe yumurta Tarifi: Poşe yumurta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Poşe yumurta tarifi, MasterChef 2021 son bölümde günün yemeği olması sonrasında merak edilerek Poşe yumurta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor. İşte en lezzetli ve denenmiş poşe yumurta tarifi…
POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
- 1 adet taze yumurta
- Su
- Sirke (isteğe bağlı)
POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?
- Yumurtayı pişireceğiniz suya biraz tuz biraz da sirke ekleyin. Bu yumurtanızın beyazının daha derli toplu olmasına yardımcı olur.
- Yumurtayı doğrudan tencereye kırmak yerine önce ufak bir kaseye kırıp oradan suya aktarın. Doğrudan tencereye kırdığınızda dağılma riski daha yüksektir.
- Sos tenceresine 4 parmak kadar su koyup kaynatın.
- Kaynadıktan sonra altını kısıp kabarcık çıkmasını önleyin.
- 2 yemek kaşığı sirke ve 1 çay kaşığı tuzu suya ekleyip karıştırın.
- Kaşığı tencerede çevirerek suyun ortasında bir girdap oluşmasını sağlayın.
- Kaseye kırdığınız yumurtayı bu girdabın ortasına yavaşça aktarın.
- Arada kenarlardaki suyu karıştırarak yumurtanızı 3 dakika kadar pişirin.
- Beyazı opaklaşıp yuvarlandığında yumurtanızı sudan kevgir yardımıyla çıkarın ve suyunu çektirmek için kağıt havlunun üzerine alın.
- Poşe yumurtanız hazır! Dilerseniz yoğurtla birlikte çılbır yapın, dilerseniz bir dilim ekşi mayalı ekmeğin üzerine koyup avokadoyla birlikte tüketin.