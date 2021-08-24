Poşe yumurta Tarifi: Poşe yumurta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Poşe yumurta tarifi, MasterChef 2021 son bölümde günün yemeği olması sonrasında merak edilerek Poşe yumurta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılıyor. İşte en lezzetli ve denenmiş poşe yumurta tarifi…

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

1 adet taze yumurta

Su

Sirke (isteğe bağlı)

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?