Puf Böreği Tarifi: Puf Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları Puf Böreğini en iyi yapan olmak için mücadele verdi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Puf Böreği Tarifi ile ilgili olarak Puf Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.
Hamuru için:
İç malzeme için:
Kızartmak için:
Hamur için, su, süt, maya, şeker ve tuzu bir kaba alın. Üzerine azar azar un ekleyerek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur hazırlayın. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin. İç malzeme için pırasaları 5 santim boyunda kesin. Daha sonra uzunlamasına ikiye bölün ve ince doğrayın. Zeytinyağını bir tavaya alıp, piyazlık doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine pırasayı ekleyin. 5 dakika kavurup, tuz ve karabiber ekleyin. Yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. 10 dakika dinlendirdikten sonra üzerine yumurtayı kırıp karıştırın. Dinlenen hamuru unlu zeminde yufka kalınlığında açın. Hamurdan büyük bir bardağın ağzıyla yuvarlaklar kesin. Kestiğiniz hamurların içine pırasalı harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Kenarını ruletle düzeltin. Kızgın yağda önlü arkalı kızartıp, sıcak olarak servis yapın.