Reyting sonuçları 9 Eylül 2021 açıklandı! Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken 9 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları da belli oldu. Televizyon ekranlarında Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Seksenler gibi diziler yer alırken aynı zamanda pek çok film de sinemaseverlerin karşısına çıktı. İşte 9 Eylül reyting sonuçları!