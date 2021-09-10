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Giriş Tarihi: 10.9.2021 15:39

Reyting sonuçları 9 Eylül 2021 açıklandı! Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları 9 Eylül 2021 açıklandı! Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?

Her gün bir önceki günün sonuçlarının yayınlandığı 9 Eylül reyting sonuçları açıklandı. Perşembe günkü dizi ve filmler arasında birinci ve sıralama belli olurken özellikle Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Seksenler gibi diziler ekranlarda yer aldı. Total, AB ve ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarında birinci kim oldu? İşte 9 Eylül reyting sıralaması!

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Her gün bir önceki günün sıralaması açıklanırken 9 Eylül Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları da belli oldu. Televizyon ekranlarında Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova, Kazara Aşk, Seksenler gibi diziler yer alırken aynı zamanda pek çok film de sinemaseverlerin karşısına çıktı. İşte 9 Eylül reyting sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 9 EYLÜL 2021 AÇIKLANDI!

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

2 - CAMDAKİ KIZ

3 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET)

4 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

5 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - CAMDAKİ KIZ

2 - CAMDAKİ KIZ (ÖZET)

3 - MASTERCHEF TÜRKİYE

4 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA

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Reyting sonuçları 9 Eylül 2021 açıklandı! Reyting sonuçları sıralamasında birinci kim oldu?
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