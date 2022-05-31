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Giriş Tarihi: 31.5.2022 09:02

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçları birincisini merak ediyor. Birçok dizi sezon finalini yaptı. Böylece gelecek haftalarda yaz dizilerini izleyeceğiz. Dün akşam Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim gibi diziler ekrana gelirken pek çok filmde kanalların farklı yayın akışında yer aldı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs 2022 reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu? İşte dünkü reyting sonuçları

Reyting sonuçları birincisi ile Total, AB, ABC1 sıralaması açıklanıyor. Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklanmadı. 30 Mayıs reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.

Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, İkinciliği Yasak Elma ve üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Survivor All Star ve üçüncü sırada Yasak Elma yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?
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