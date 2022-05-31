Reyting sonuçları birincisi ile Total, AB, ABC1 sıralaması açıklanıyor. Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?