Reyting sonuçları birincisi ile Total, AB, ABC1 sıralaması açıklanıyor. Günlük olarak yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları açıklanmadı. 30 Mayıs reyting sonuçları açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programlarının reyting sonuçları açıklandı.
Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, İkinciliği Yasak Elma ve üçüncülüğü Survivor All Star aldı.