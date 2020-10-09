Reyting sonuçları açıklandı! 8 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Dün akşamın reyting sonuçları merakla bekleniyor. Her gün bir önceki günün sonuçlarının belli olduğu yapımlar arasında kıyasıya mücadele devam ederken ATV ekranlarına Bir Zamanlar Çukurova damgasını vurdu. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 8 EKİM 2020 PERŞEMBE

Reying sonuçları 8 Ekim Perşembe açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV 2 MUCIZE DOKTOR FOX 3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV 4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 5 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX 6 MASTERCHEF TURKIYE TV8 7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 8 ESRA EROL'DA ATV 9 ATV ANA HABER ATV 10 HAVA DURUMU ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 MUCIZE DOKTOR FOX 2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV 3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 5 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX 6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV 8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 9 YENI HAYAT KANAL D 10 YENI HAYAT (OZET) KANAL D