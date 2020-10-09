Reyting sonuçları açıklandı! 8 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
Medya gündemini yakından takip edenler reyting sonuçlarını araştırıyor. Dün akşam televizyon ekranlarına gelen dizi ve filmler arasında birinci hangi yapımın olduğu merak edilirken vatandaşlar kendi izledikleri programın birinci olmasını istiyor. Her gün bir önceki günün sonuçlarının açıklandığı reyting sonuçları açıklandı. 8 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
Dün akşamın reyting sonuçları merakla bekleniyor. Her gün bir önceki günün sonuçlarının belli olduğu yapımlar arasında kıyasıya mücadele devam ederken ATV ekranlarına Bir Zamanlar Çukurova damgasını vurdu. Peki; reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Ekim Perşembe reyting sonuçlarında birinci kim oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 8 EKİM 2020 PERŞEMBE
Reying sonuçları 8 Ekim Perşembe açıklandı.
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV 2 MUCIZE DOKTOR FOX 3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV 4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 5 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX 6 MASTERCHEF TURKIYE TV8 7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 8 ESRA EROL'DA ATV 9 ATV ANA HABER ATV 10 HAVA DURUMU ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 MUCIZE DOKTOR FOX 2 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV 3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 4 MASTERCHEF TURKIYE TV8 5 MUCIZE DOKTOR (OZET) FOX 6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 7 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV 8 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8 9 YENI HAYAT KANAL D 10 YENI HAYAT (OZET) KANAL D
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV 2 KURULUS OSMAN (OZET) ATV 3 SADAKATSIZ KANAL D 4 SEN CAL KAPIMI FOX 5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8 8 HAVA DURUMU ATV 9 ESRA EROL'DA ATV 10 SHOW ANA HABER SHOW TV
1 KURULUS OSMAN ATV 2 SADAKATSIZ KANAL D 3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX 4 SEN CAL KAPIMI FOX 5 KURULUS OSMAN (OZET) ATV 6 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8 7 SEN CAL KAPIMI (OZET) FOX 8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9 SADAKATSIZ (TKR) KANAL D 10 BENIM ADIM MELEK TRT 1