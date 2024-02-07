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Giriş Tarihi: 7.2.2024 16:06 Son Güncelleme: 7.2.2024 16:06

Root Nedir? Android Telefona Root Atma Nasıl ve Neden Yapılır?

Root Nedir? Android Telefona Root Atma Nasıl ve Neden Yapılır?

Akıllı telefon kullanımı arttıktan sonra adını çok sık duyduğumuz terimlerden biri de root olmuştur. Root terimi akıllı telefonlara yapılan temizlik işleminden dolayı merak ediliyor. Genellikle elektronik cihazlara atılan root yenilik görevi görmektedir. Bazı uygulamalara erişmek isteyen akıllı cihaz kullanıcıları dilerlerse root atarak bu uygulamalara da erişebilirler. Root nedir? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Android ve iOS telefona root atma nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…

Kelime anlamı olarak root, Windows işletim sisteminde karşılaşmış olduğumuz Administrator'un karşılığı olarak bilinmektedir. Telefon, tablet gibi cihazlara root atılımı yapılabilmektedir. Root yetkileri olmayan bir kullanıcı hesabıdır. Root atarak telefon ve tablet gibi akıllı cihazlarınızı yenileyebilirsiniz. Son zamanlarda merak edilen bu konu hakkında detayları derledik. Root ne demek ve erişimi nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Root nasıl yapılır? Telefon rootlama işte detaylar.

ROOT NEDİR?

Genelde Android işletim sistemlerinde karşımıza çıkan root, kelime anlamı olarak yönetici anlamına gelen bir sistem olarak adlandırılmaktadır. Cihazınızda root olduğu zamanlarda cihazınıza ait olan bütün yetkinlikleri sınırsız bir şekilde kullanabilme hakkına sahip olursunuz.

ROOT NE DEMEK?

Root kelime anlamı olarak bilgisayar dilinde "kök dizin" denilmektedir. Root atma işlemi ise aslında telefona veya tablete root yetkileri sağlamak anlamına gelmektedir.

TELEFON ROOTLAMA

Telefon rootlama işlemi şu şekildedir:

  • Öncelikle telefonunuzun Ayarlar -Telefon hakkında- Yazılım bilgileri yolunu takip edin. Daha sonra yapım numarası yazan kısma birkaç kez tıkladıktan sonra geliştirici yazan seçeneklerin aktif olduğuna dair bir mesaj karşınıza çıkacaktır.
  • Ardından bu işlemi başarıyla yaptığınızda, telefonunuzun Ayarlar bölümüne 'Geliştirici seçenekleri' menüsü gelecektir.
  • Geliştirici seçenekleri menüsüne tıklayın ve USB hata ayıklama seçeneğini açık hale getiriniz. Buradan root işlemi yapmak için telefonunuz hazır hale gelecektir.

ROOT ERİŞİMİ NEDİR?

Root erişimi, Android işletim sistemini kullanan telefon ve tablet gibi cihazların, sistemsel tüm kısıtlamalarını kaldırarak tam yetki vermektir. Daha önce Android cihazın ulaşamadığınız tüm detaylarına erişim hakkı vermeyi sağlamaktadır.

ROOT NASIL YAPILIR?

Root atma işlemi için Android cihazlarda bulunan iki farklı yöntem ile yapılmaktadır. Bu yöntemlerden biri ve en kolay olanı ve kurulumu, kullanımı oldukça basit bir yöntemdir. Bu yöntem cihaza bir uygulama yükleyerek yapılmaktadır.

İkinci yöntem ise, daha etkili ve tüm cihazlarda geçerli olmaktadır. İlk yönteme göre biraz daha uğraştırıcı olsa da tüm cihazlarınızda rahatlıkla kullanım sağlayacaktır. İkinci yöntemde bilgisayar kullanılarak cihaza TWRP yüklenmesi ile yapılmaktadır.

Not: Root atmadan önce telefonun şarjı dolu olmalıdır. Yedeklenmesi gereken belgelerinizi yedekleyin. Telefon rehberinizin yedeğini alın.

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Root Nedir? Android Telefona Root Atma Nasıl ve Neden Yapılır?
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