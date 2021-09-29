Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak! Sadakatsiz 32.yeni bölümde Asya kimi kurtarıyor?

Sadakatsiz 32.bölüm yeni sezon ile Kanal D ekranlarına 29 Eylül Çarşamba akşamı gelecek. Sadakatsiz yeni bölümde Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile birlikte yeni bir başlangıç yapmış olarak seyirci karşısına çıkacak. Yeni bir hayata başlayan Asya'nın aksine Derin ise kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kalarak izleyenlerin karşısına çıkacak. Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm fragmanı ve detayları.
SADAKATSİZ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.
Sadakatsiz 32. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video
Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.
Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...