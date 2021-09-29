Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak! Sadakatsiz 32.yeni bölümde Asya kimi kurtarıyor?

Sadakatsiz 32.bölüm yeni sezon ile Kanal D ekranlarına 29 Eylül Çarşamba akşamı gelecek. Sadakatsiz yeni bölümde Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile birlikte yeni bir başlangıç yapmış olarak seyirci karşısına çıkacak. Yeni bir hayata başlayan Asya'nın aksine Derin ise kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kalarak izleyenlerin karşısına çıkacak. Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm fragmanı ve detayları.