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Giriş Tarihi: 29.9.2021 13:47 Son Güncelleme: 29.9.2021 13:47

Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak! Sadakatsiz 32.yeni bölümde Asya kimi kurtarıyor?

Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak! Sadakatsiz 32.yeni bölümde Asya kimi kurtarıyor?

Sezon finali bölümünün ardından yeni sezonu bekleyen Sadakatsiz hayranları için yeni sezon 32.bölüm fragmanı yayınlandı. 29 Eylül Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan dizinin tanıtım fragmanında görülen kaza sahnesinde Asya’nın kimi kurtardığı merak ediliyor. Öte yandan; Derin yaşadığı şeyler için Asya’yı suçlamakta olup Ali ise tüm hıncını babası Volkan’dan çıkarıyor. Sadakatsiz yeni bölüm ile Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. İşte Sadakatsiz 32.bölüm fragmanı ve özeti.

Sadakatsiz 32.bölüm yeni sezon ile Kanal D ekranlarına 29 Eylül Çarşamba akşamı gelecek. Sadakatsiz yeni bölümde Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile birlikte yeni bir başlangıç yapmış olarak seyirci karşısına çıkacak. Yeni bir hayata başlayan Asya'nın aksine Derin ise kaza sonrası tekerlekli sandalyeye bağlı kalarak izleyenlerin karşısına çıkacak. Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? İşte Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm fragmanı ve detayları.

SADAKATSİZ YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul'da oğlu Ali ve Nil ile yeni bir başlangıç yapmıştır.

Sadakatsiz 32. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı | Video

Acil serviste doktorluk yapmaya karar veren Asya, oğlu Ali'nin de mutlu olduğunu düşündüğü yeni bir hayat yaşamaktadır. Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ'da kalmıştır.

Aradan geçen aylar sonra, Bahar ve Melih'in düğününe giderken yolda yaşadığı olay Asya'nın hayatında yeni bir sayfa açarken, Ali'nin sakladığı gerçek Asya'yı sarsacaktır...

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Sadakatsiz yeni sezon ilk bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak! Sadakatsiz 32.yeni bölümde Asya kimi kurtarıyor?
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