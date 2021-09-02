Şahane Hayaller filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şahane Hayaller filmi konusu-oyuncuları

Şahane Hayaller filmi konusu, oyuncuları gibi detaylarla merak konusu haline geliyor. Ömer Başdoğan, Erkan Can, Salih Kalyon gibi isimlerin yer aldığı filmin izleyenleri bu kapsamda "Şahane Hayaller filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularına da yanıt aramaya başladı. İşte Şahane Hayaller filmi hakkında merak edilen tüm detaylar...

ŞAHANE HAYALLER KONUSU

Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor. Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yılları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.

ŞAHANE HAYALLER OYUNCULARI

Ömer Başdoğan,

Cemil Şahin,

Çetin Altay