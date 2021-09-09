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Giriş Tarihi: 9.9.2021 16:36

Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir filmi oyuncuları kimler?

Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir filmi oyuncuları kimler?

9 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarına gelecek olan Sakar Şakir filmi yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturmaktadır. Senaristliğini Natuk Baytan ve Suavi Sualp’in üstlendiği filmde Kemal Sunal, Ali Şen, Adile Naşit gibi isimler başrolde yer alıyor. Ölen amcasından sonra kendisine büyük bir miras kalan Şakir’in başına gelenlerin eğlenceli bir dille anlatıldığı Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir filmi oyuncuları kimler?

Sakar Şakir filmi 9 Eylül Perşembe akşamı Show Tv ekranlarına gelecek. Komedi türünde olan film 1977 yılı yapımıdır. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile Yeşilçam'ın en sevilen komedi filmleri arasında yer alan ve Şakir karakterinin eğlenceli hikayesinin anlatıldığı Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir filmi oyuncuları kimler?

SAKAR ŞAKİR FİLMİ KONUSU

Sakar Şakir, ölen amcasından kendisine büyük bir miras kalan genç bir adamın başına gelenleri konu ediyor. Şakir, sakarlığı ile çevresinde nam salmış bir adamdır. Kayseri'de yaşayan Şakir'in hayatı, İstanbul'dan aldığı bir telgrafla bambaşka bir hal alır. Şakir'in İstanbul'da yaşayan amcası ölüm döşeğindedir ve ölmeden önce mirasını bırakacağı yeğenini görmek ister. Amcasının son anlarında yanında olmak isteyen Şakir, soluğu İstanbul'da alır. Ancak o henüz yoldayken amcası hayatını kaybeder. Mirasın büyük kısmının Şakir'e kaldığı öğrenen akrabaları ise, mirası onunla paylaşmak istememektedir. Tüm mirası ele geçirmek isteyen Şakir'in akrabaları, onu ortadan kaldırmanın yolunu arar. Mirasın elinden alınması için kendisini türlü oyunların içinde bulan Şakir, sakarlığı sayesinde hepsinden kurtulmayı başarır.

SAKAR ŞAKİR FİLMİ OYUNCULARI

Kemal Sunal, Adile Naşit, Ali Şen, İhsan Yüce, Ünal Gürel

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Sakar Şakir filmi konusu nedir? Sakar Şakir filmi oyuncuları kimler?
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