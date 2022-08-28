Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Salako filmi konusu nedir? Salako filmi oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?
Giriş Tarihi: 28.8.2022 15:50

Salako filmi konusu nedir? Salako filmi oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?

Salako filmi konusu nedir? Salako filmi oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?

Salako filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, İhsan Yüce, Kudret Karadağ gibi isimlerin yer aldığı film 1974 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz oturuyor. Peki; Salako filmi konusu nedir? Salako filmi oyuncuları kimler?

Köyde bir ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako'nun eğlenceli hikayesi ele alınırken Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır ancak Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine mendil bırakan eşkıya Hamido'dadır. Tesadüfler sonucu Salako, Hamido'yu alt edecek ve nam salacaktır. Peki; Salako filmi konusu nedir? Salako filmi oyuncuları kimler?

SALAKO FİLMİ KONUSU

Köyde ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır. Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine bir mendil bırakan eşkiya Hamido'dadır. Babasının kendisini zorla evlendirmek istediğini öğrenen Emine, Salako'yu da yanına alarak evden kaçar. Salako ise Emine'nin de kendisini sevdiğini zannederek safça Emine'ye yardım eder. Tesadüfler sonucu Salako, dağda eşkiyayı alt etmeye başlayınca, tüm köyde namı yürür. Artık Salako gerçeklerin farkına varmaya başlamıştır

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Kemal Sunal, İhsan Yüce, Meral Zeren, Feridun Çölgeçen, Kudret Karadağ

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 1974 (98 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1974 Pazar

ARKADAŞINA GÖNDER
Salako filmi konusu nedir? Salako filmi oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA