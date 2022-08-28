Salako filmi konusu nedir? Salako filmi oyuncuları kimler, kaç yılında, nerede çekildi?

Köyde bir ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako'nun eğlenceli hikayesi ele alınırken Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır ancak Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine mendil bırakan eşkıya Hamido'dadır. Tesadüfler sonucu Salako, Hamido'yu alt edecek ve nam salacaktır. Peki; Salako filmi konusu nedir? Salako filmi oyuncuları kimler?

SALAKO FİLMİ KONUSU

Köyde ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır. Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine bir mendil bırakan eşkiya Hamido'dadır. Babasının kendisini zorla evlendirmek istediğini öğrenen Emine, Salako'yu da yanına alarak evden kaçar. Salako ise Emine'nin de kendisini sevdiğini zannederek safça Emine'ye yardım eder. Tesadüfler sonucu Salako, dağda eşkiyayı alt etmeye başlayınca, tüm köyde namı yürür. Artık Salako gerçeklerin farkına varmaya başlamıştır

SALAKO FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Atıf Yılmaz

Oyuncular: Kemal Sunal, İhsan Yüce, Meral Zeren, Feridun Çölgeçen, Kudret Karadağ

Tür: Komedi, Macera

Yapım Yılı: 1974 (98 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Aralık 1974 Pazar