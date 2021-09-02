Salako konusu nedir, oyuncuları kimler? Salako filmi nerede ve kaç yılında çekildi?

Türk sinemasının efsane yapımlarından Salako filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Komedi türünde izleyici karşısına çıkan yapımda Emine ve Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter arasında yaşanan komik olayları izleyeceğiz. Filmin konusu ve oyuncuları kadar çekildiği yerlerde hayranlık uyandırıyor. 1974'te çekildiği günden bu yana izleyenleri güldürmeye başaran yapım bu akşam televizyonda yayınlanacak. Buna göre; Salako konusu nedir, oyuncuları kimler? Salako filmi nerede çekildi? İşte yapıma dair merak edilen tüm detaylar...

SALAKO FİLMİ KONUSU NEDİR?

Emine'yi babası sevmediği bir adamla evlendirmeye çalışır. Emine ağanın kızıdır ve babasına karşı gelmek neredeyse imkansızdır. Emine kaçmak ister ama dağlara tek başına gidemez ve kimse Emine'yi kaçırmaya cesaret edemez. Emine Salako ile kaçmayı tercih eder ve Salako, Emine'ye aşıktır ve onunla beraber dağlara kaçarlar. Emine ise Salako'yu her gün oyalar ve sonunda eski sevgilisi Hamido'ya kavuşur ama Hamido, Emine'yi reddeder ve babasına yollamak ister. Emine tekrar Salako ile dağlara kaçar. Salako ise Hamido'yu öldürür ve kasabanın eşkıyası olur. Salako filmi Çatalca İnceğiz mağaraları ile çatalcanın kestanelik ve Örcünlü köylerinde çekilmiştir.

SALAKO OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Meral Zeren

İhsan Yüce

Feridun Çölgeçen

Oktar Durukan

SALAKO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Salako filmi, İstanbul Çatalca, İnceğiz mağaraları, Kestanelik ve Örcüncü köylerinde çekildi.