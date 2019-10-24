Şampiyon bu hafta neden yok? Şampiyon yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Tolgahan Sayışman'ın olduğu dizi Şampiyon 7. Bölüm fragmanı dizinin kanalı tarafından takipçileri için paylaşıldı. Perşembe günleri ekranlara gelecek olan yapım izleyicileri tarafından yeni bölüm fragmanı şeklinde yoğun olarak araştırılmaya devam ediyor. Peki, Şampiyon 7. Bölüm ne zaman yayınlanacak? Şampiyon neden yok?

ŞAMPİYON 7. BÖLÜM FRAGMANI

Şampiyon 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! O sır sonunda ortaya çıkıyor...

ŞAMPİYON 7. BÖLÜM NELER OLACAK?

Zafer Tansel'le ilgili edindiği bilgiyi Fırat'la paylaşır. Akif'in video kaydını izletir. Yıllar sonra Necdet Suphi maçında hiçbir suçunun olmadığı gerçeğiyle yüzleşen Fırat ilk anda bu yüzleşmenin ağırlığını kaldıramasa da sonrasında Zafer'den bu kaydı hiçbir şartta Suna'ya izletmemesini tembihler. Artık savaş değil barış istemektedir. Oğluyla barış içinde yaşayacağı bir hayat. Fakat ne Tansel, ne de şimdilik onları uzaktan izleyen Aladağlı'nın barışmak veya onları rahat bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Aladağlı'nın varlığından haberdar olan Yaman, Fırat ve ailesi adına endişelenmeye başlar. Bu endişesinin sebebi, ikilinin yıllar önce Belene kampında tanışıyor olmasıdır. Yaman detaya girmeden Aladağlı'nın kim olduğunu ailesine özetler. Derviş'in, bu hayatta karşılaşabilecekleri en tehlikeli insan olduğunu söyler.

Bu yüzden Fırat'a da, oğlu Zafer'e de Derviş Aladağlı'dan uzak durmaları gerektiğini sıkı sıkı tembihler. Tüm bunlar olurken Tansel'le ilişkisini sonlandıran Suna, bu durumu ailesine de açar. Fakat annesinin tepkisi beklediğinden de sert olur. Bilmediği şey, ailesiyle Tansel arasında geçmişten gelen büyük bir sır olduğudur. Bu sırrın açığa çıkmaması adına, kızlarının Tansel'le arasını bir an önce düzeltmesi gerekmektedir.

ŞAMPİYON BU HAFTA NEDEN YOK?

TRT1'in yayın akışında, dizinin yayınlanacağı saatte "Cumhurbaşkanı Özel Yayın" programının olduğu görüldü. Tolgahan Sayışman'ın baş rolünü üstlendiği Şampiyon dizi bu akşam 22.00'da eski bölümü ile ekranlara gelecek.

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Şampiyon'un yeni bölümünü haftaya yani 31 Ekim Perşembe akşamı TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.