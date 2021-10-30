Şangay Takibi filmi konusu ne? Shangay Takibi nerede çekildi, hangi kanalda yayınlanacak?

Şangay Takibi filmi konusu ne, oyuncular kimler soruları televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda Charles Martin'in oturduğu film, aksiyon macera türünde bir yapımdır. Shangay Takibi filmi konusu; Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır. Fakat yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler. Şimdi hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar. Peki, Şangay Takibi hangi kanalda yayınlanacak, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte detaylar;

Yönetmen: Charles Martin

Oyuncular: Orlando Bloom, Hannah Quinliyan, Lei Wu, Simon Yam

Tür: Aksiyon Macera

Ülke: 2017 / ÇİN

Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır. Fakat yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler. Şimdi hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar.

30 Ekim 2021 Cumartesi

STAR, 20:00