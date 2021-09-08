Sefo kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi ne? Sefo gerçek adı ne ve nerede yaşıyor?

Son zamanlarda rap müzik dinlemeyi sevenlerin, özellikle Z kuşağının gündeminde Sefo var. Bilmem mi şarkısıyla müzik piyasasında isim yapan şarkıcı; Sefo kimdir, kaç yaşında ve doğum tarihi ne sorularıyla gündemin en çok konuşulanları arasına girdi. Sefo gerçek adı ne, nerede yaşıyor? Seyfullah Sağır isimli, Sefo mahlaslı rapçinin hayatına ilişkin merak edilenler haberimizde.

SEFO KİMDİR?

16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğan ve gerçek adı Seyfullah Sağır olan Sefo mahlaslı rapçi, Bilmem Mi, Up Down, Derdi Ne, Başa Sar gibi şarkılarıyla tanınıyor. 23 yaşındaki rapçinin hayatına ilişkin detaylar merak edilenler arasında yer alıyor.

SEFO NEREDE YAŞIYOR, NERELİ?

Samsun doğumlu olan Sefo İstanbul'da yaşamaktadır. 2018 yılının başlarında ilk şarkısı Yalan ile müzik kariyerine başlayan şarkıcı, 2019 yılında Poz adlı teklisini çıkardı. Takip eden senelerde Up Down, 362, Derdi Ne, Rest, Geri Gel, İhtiyacım Yok, Liman gibi şarkılarla dinleyicisiyle buluşan Sefo, son dönemde Reynmen ile çıkardığı 'Bonita' şarkısıyla da geniş kitlelere ulaştı. Şimdilerde Bilmem Mi? adlı şarkısıyla özellikle Z kuşağını kazanan şarkıcının ismi, bir dönem influencer Ala Tokel ile anıldı. İkili bir süre önce arkadaşlıklarına son verdi.

SEFO ŞARKILARI

Yalan (2018)

Poz (2019)

Up Down (2019)

362 (2019)

Derdi Ne? (2019)

Başa Sar (ft. Aerro, Yase) (2020)

Rest (2020)

Kaybol (ft. Revart) (2020)

Nerdeyim? (2020)

Geri Gel (2020)

Ardından (2021)

YOUNGSTAR (2021)

İhtiyacım Yok (2021)

Liman (2021)

Toz Duman (2021)

Bonita (ft. Reynmen) (2021)

Bilmem Mi? (2021)