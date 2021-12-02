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Giriş Tarihi: 2.12.2021 00:42 Son Güncelleme: 2.12.2021 00:42

Şeftali kebabı tarifi: MasterChef Şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Şeftali kebabı tarifi: MasterChef Şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2021 MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununda mücadele eden yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından istenen Şeftali kebabı’nı en başarılı yapan isim olmak isteyerek mücadele verdi. Yarışmanın izleyenleri Şeftali kebabı tarifi ile ilgili olarak “MasterChef Şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen MasterChef Şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve diğer tüm detaylar.

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Şeftali kebabı'nı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • Yarım kg kıyma
  • 1 demet maydanoz
  • 3 adet orta boy soğan
  • Tuz, karabiber
  • 400 gram kuzu gömleği

ŞEFTALİ KEBABI YAPILIŞI

BULGURU tencereye alın. Üzerini kapatacak şekilde ılık su ilave edip, bekletin. 45 dakika sonra, suyunu süzün. Sarmısakları iyice dövün ya da robottan geçirin. Hazırlanan bulgura, kıyma, sarmısak ve diğer malzemeyi ekleyin. 15-20 dakika köfte gibi yoğurun. Hazırladığınız köfteleri, kalın kebap şişlerine geçirip, mangalda ya da fırının ızgarasında pişirin. Dilerseniz, evde ızgara üzerinde küçük köftecikler biçiminde de pişirebilirsiniz.

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Şeftali kebabı tarifi: MasterChef Şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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