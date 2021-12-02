Şeftali kebabı tarifi: MasterChef Şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyesi olarak yer aldığı 2021 MasterChef yarışmasında dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren yarışmacılar Şeftali kebabı'nı en iyi yapan isim olmak için ter döktü. Yarışmayı izleyenler kendileri de yapmak isteyerek "MasterChef Şeftali kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" sorularına cevap aradı.

ŞEFTALİ KEBABI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

Yarım kg kıyma

1 demet maydanoz

3 adet orta boy soğan

Tuz, karabiber

400 gram kuzu gömleği

ŞEFTALİ KEBABI YAPILIŞI

BULGURU tencereye alın. Üzerini kapatacak şekilde ılık su ilave edip, bekletin. 45 dakika sonra, suyunu süzün. Sarmısakları iyice dövün ya da robottan geçirin. Hazırlanan bulgura, kıyma, sarmısak ve diğer malzemeyi ekleyin. 15-20 dakika köfte gibi yoğurun. Hazırladığınız köfteleri, kalın kebap şişlerine geçirip, mangalda ya da fırının ızgarasında pişirin. Dilerseniz, evde ızgara üzerinde küçük köftecikler biçiminde de pişirebilirsiniz.