Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Seksenler bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
Giriş Tarihi: 20.9.2021 16:44

Seksenler bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Seksenler bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

TRT1 ekranlarının sevilen komedi ve nostalji türündeki dizisi Seksenler yeni bölüm bu akşam televizyon ekranlarında yer almayacak. Sevilen dizinin sıkı takipçileri bu kapsamda diziyle alakalı olarak “Seksenler bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?” sorularına yanıt aramaya başladı. 20 Eylül TRT1 yayın akışı içerisinde dizinin yer almaması dikkat çekti. Peki, Seksenler dizisi yeni bölüm neden yok, ne zaman hangi gün yayınlanacak? İşte detaylar...

Seksenler dizisi yeni bölüm için dizinin yayın gününde araştırmalar başladı. Yapımın bu akşam ekranlara gelmemesi nedeniyle "Seksenler bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları da yanıt aramaya başladı. TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisinin yerine bu akşam yeni dizi Barbaroslar ekranlara gelecek. Peki, Seksenler dizisi yeni bölüm neden yok? İşte tüm detaylar...

Tv’de bugün ne var? Televizyonda hangi dizi ve filmler var? Kanal D, ATV, Star TV, Show TV tv yayın akışı 20 Eylül 2021

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:45 Biz Bir Dolaşalım

03:15 Yeşil Deniz

05:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

06:00 Tövbeler Olsun

09:10 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

23:00 Dizi

SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

Fehmi'lerin Aslı'ya aldığı org başta Fehmi olmak üzere tüm aileye eğlenceli anlar yaşatır. Aslında org Aslı için alınmış olsa da, org çalmak Fehmi'nin çok hoşuna gidince, Aslı'dan daha çok Fehmi eğlenir. Manav Mustafa'nın yüz bin liraya sattığı karpuz Çınaraltı Mahallesi'nde olay haline gelir. Kimse karpuzun neden bu kadar pahalı olduğuna anlam veremez. Niyazi, Nazlı ile sinemaya gitme planı yapar. Ancak karşılaşacağı kötü sürprizden habersizdir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Seksenler bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA