Seksenler bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanıyor?

Seksenler dizisi yeni bölüm için dizinin yayın gününde araştırmalar başladı. Yapımın bu akşam ekranlara gelmemesi nedeniyle "Seksenler bu akşam yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?" soruları da yanıt aramaya başladı. TRT 1'de yayımlanmaya başlayan romantik, komedi ve nostalji türündeki Türk televizyon dizisinin yerine bu akşam yeni dizi Barbaroslar ekranlara gelecek. Peki, Seksenler dizisi yeni bölüm neden yok? İşte tüm detaylar...
TRT1 YAYIN AKIŞI
01:45 Biz Bir Dolaşalım
03:15 Yeşil Deniz
05:05 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
06:00 Tövbeler Olsun
09:10 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:10 Seksenler
19:00 Ana Haber
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
23:00 Dizi
SON BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?
Fehmi'lerin Aslı'ya aldığı org başta Fehmi olmak üzere tüm aileye eğlenceli anlar yaşatır. Aslında org Aslı için alınmış olsa da, org çalmak Fehmi'nin çok hoşuna gidince, Aslı'dan daha çok Fehmi eğlenir. Manav Mustafa'nın yüz bin liraya sattığı karpuz Çınaraltı Mahallesi'nde olay haline gelir. Kimse karpuzun neden bu kadar pahalı olduğuna anlam veremez. Niyazi, Nazlı ile sinemaya gitme planı yapar. Ancak karşılaşacağı kötü sürprizden habersizdir.