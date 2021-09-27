Seksenler dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor?

Yeni sezona yeni yüzlerle giriş yapan Seksenler dizisi, yayın gününde izleyicilerin aramaları arasında yer alıyor. Diziyi yayın akışında göremeyenler, Seksenler bu akşam yok mu, neden yok, final mi yapıyor diye araştırmaya koyuldu. 506'ncı bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan dizi; Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte kanaldan açıklamalarla dizinin yayın tarihi.
SEKSENLER DİZİSİ NEDEN YOK?
Seksenler dizisi bu hafta tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Seksenler 506. yeni bölüm yayın tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kanal ve yapım şirketi, dizinin yeni bölüm tarihi ve yayınlanmama nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.
SEKSENLER YENİ SEZON OYUNCULARI
Özlem Türkad - Rukiye
Reha Özcan - Metin
İlker Ayrık - Çağatay
Zeynep Demirel - Amelie
Şoray Uzun - Ahmet
Ayşe Tolga - Gülden
Onur Dilber - Rıza
Berat Yenilmez - Sami
Begüm Öner - Elvan
Ceyhun Fersoy - Şahin
Necmi Yapıcı - Mesut
Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar
Ali Konuk - Bekir
Erdem Baş - Aret
Hakan Bulut - Ali
Deniz Oral - Hilmi
Eray Yasin Işık - Nevzat
Baran Karaoğlan - Tuncer
Zeki Yılmaz - Levent
Bektaş Erdoğan - Semih