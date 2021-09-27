Seksenler dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor?

Yeni sezona yeni yüzlerle giriş yapan Seksenler dizisi, yayın gününde izleyicilerin aramaları arasında yer alıyor. Diziyi yayın akışında göremeyenler, Seksenler bu akşam yok mu, neden yok, final mi yapıyor diye araştırmaya koyuldu. 506'ncı bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan dizi; Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte kanaldan açıklamalarla dizinin yayın tarihi.

SEKSENLER DİZİSİ NEDEN YOK?

Seksenler dizisi bu hafta tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Seksenler 506. yeni bölüm yayın tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.