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Giriş Tarihi: 27.9.2021 16:28

Seksenler dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor?

Seksenler dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor?

TRT 1 ekranlarının uzun soluklu dönem dizisi Seksenler, yeni bölüm yayın günü ve tarihi ile araştırma konusu oldu. Bu akşam yayınlanması gereken yeni bölüm, TRT 1 TV yayın akışında yer almıyor. Bunun üzerine dizinin sevenleri Seksenler dizisi bu akşam yok mu, neden yok diye araştırmaya koyuldu. Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor? İşte dizinin yeni bölüm yayın tarihi!

Yeni sezona yeni yüzlerle giriş yapan Seksenler dizisi, yayın gününde izleyicilerin aramaları arasında yer alıyor. Diziyi yayın akışında göremeyenler, Seksenler bu akşam yok mu, neden yok, final mi yapıyor diye araştırmaya koyuldu. 506'ncı bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan dizi; Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor gibi sorularla mercek altına alınıyor. İşte kanaldan açıklamalarla dizinin yayın tarihi.

SEKSENLER DİZİSİ NEDEN YOK?

Seksenler dizisi bu hafta tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Seksenler 506. yeni bölüm yayın tarihine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SEKSENLER YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal ve yapım şirketi, dizinin yeni bölüm tarihi ve yayınlanmama nedeni hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Önümüzdeki günlerde konuya ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.

SEKSENLER YENİ SEZON OYUNCULARI

Özlem Türkad - Rukiye

Reha Özcan - Metin

İlker Ayrık - Çağatay

Zeynep Demirel - Amelie

Şoray Uzun - Ahmet

Ayşe Tolga - Gülden

Onur Dilber - Rıza

Berat Yenilmez - Sami

Begüm Öner - Elvan

Ceyhun Fersoy - Şahin

Necmi Yapıcı - Mesut

Faruk Sofuoğlu - Bahtiyar

Ali Konuk - Bekir

Erdem Baş - Aret

Hakan Bulut - Ali

Deniz Oral - Hilmi

Eray Yasin Işık - Nevzat

Baran Karaoğlan - Tuncer

Zeki Yılmaz - Levent

Bektaş Erdoğan - Semih

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Seksenler dizisi bu akşam yok mu, neden yok? Seksenler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, hangi gün yayınlanıyor?
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