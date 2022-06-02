Seversin 1. bölüm izle! Kanal D ile Seversin ilk bölüm izle kesintisiz HD izle!

Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken imdada yine Nesrin yetişir ve kadın başrol oyuncusu için herkese açık bir seçme yapılmasını teklif eder. Asya'nın ablası Nazlı oyuncu seçmelerini duyunca katılmaya karar verir. Nazlı; hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır. Asya bir anda kendini hiç de meraklısı olmadığı bir romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.