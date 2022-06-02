Seversin 1. bölüm izle! Kanal D ile Seversin ilk bölüm izle kesintisiz HD izle!

Seversin ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yaz dizisi olarak planlanan yapım, romantik komedi türünde izleyiciyle buluştu. İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün başrollerini paylaştığı Seversin, ilk bölümüyle izleyenlerden beğeni topladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgi odağı oldu. Dün diziyi kaçıranlar Seversin ilk bölüm izle yollarını arıyor. İşte Seversin ilk bölüm HD ful izle!
Tolga ve Asya'nın yolları ilginç bir şekilde kesişiyor!
Asya, oyuncu olmak isteyen ablası Nazlı ile ünlü aktör Tolga Tuna'nın dizi çekimini izlemeye gider. Tolga Tuna kendisiyle selfie çektirmek isteyen Nazlı'ya biraz kaba davranınca Asya Tolga'ya haddini bildirir. Tolga dizisinin yayından kaldırılmasıyla maddi olarak uçuruma yuvarlanmanın eşiğindeyken menajeri Nesrin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı bulur. Ancak başrol için hiçbir kadın oyuncu Tolga ile çalışmak istememektedir.
Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken imdada yine Nesrin yetişir ve kadın başrol oyuncusu için herkese açık bir seçme yapılmasını teklif eder. Asya'nın ablası Nazlı oyuncu seçmelerini duyunca katılmaya karar verir. Nazlı; hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır. Asya bir anda kendini hiç de meraklısı olmadığı bir romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.