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Giriş Tarihi: 2.6.2022 07:32

Seversin 1. bölüm izle! Kanal D ile Seversin ilk bölüm izle kesintisiz HD izle!

Seversin 1. bölüm izle! Kanal D ile Seversin ilk bölüm izle kesintisiz HD izle!

Seversin dizisi Kanal D ekranlarında yeni başlayan yaz dizisi olarak tanımlanabilir. Seversin 1. bölüm dün Kanal D ekranlarında başladı ve birçok kişiyi ekranlara kilitledi. Oyunculuk üzerinden kariyer yapmak isteyen bir kadının hayatını anlatan dizi, romantik komedi türünde izleyicilerin karşısına çıkıyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Burak Yörük’ün olduğu Seversin, oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. İşte Seversin ilk bölüm izleme linki Kanal D!

Seversin ilk bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yaz dizisi olarak planlanan yapım, romantik komedi türünde izleyiciyle buluştu. İlayda Alişan ve Burak Yörük'ün başrollerini paylaştığı Seversin, ilk bölümüyle izleyenlerden beğeni topladı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgi odağı oldu. Dün diziyi kaçıranlar Seversin ilk bölüm izle yollarını arıyor. İşte Seversin ilk bölüm HD ful izle!

SEVERSİN İLK BÖLÜM KONUSU

Tolga ve Asya'nın yolları ilginç bir şekilde kesişiyor!

Asya, oyuncu olmak isteyen ablası Nazlı ile ünlü aktör Tolga Tuna'nın dizi çekimini izlemeye gider. Tolga Tuna kendisiyle selfie çektirmek isteyen Nazlı'ya biraz kaba davranınca Asya Tolga'ya haddini bildirir. Tolga dizisinin yayından kaldırılmasıyla maddi olarak uçuruma yuvarlanmanın eşiğindeyken menajeri Nesrin sayesinde ünlü yapımcı Bahri'nin yeni dizisinde rol alma şansı bulur. Ancak başrol için hiçbir kadın oyuncu Tolga ile çalışmak istememektedir.

Bahri Tolga'dan vazgeçmek üzereyken imdada yine Nesrin yetişir ve kadın başrol oyuncusu için herkese açık bir seçme yapılmasını teklif eder. Asya'nın ablası Nazlı oyuncu seçmelerini duyunca katılmaya karar verir. Nazlı; hırslı, potansiyeli olan bir oyuncudur ancak bir dizi tesadüf sonucu Tolga'nın partneri olmak Asya'ya kısmet olacaktır. Asya bir anda kendini hiç de meraklısı olmadığı bir romantik komedi dizisinin başrolünde bulurken, genç kızların sevgilisi Tolga da Asya'yı hafife almanın bedelini ağır ödeyecektir.

SEVERSİN İLK BÖLÜM İZLE

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Seversin 1. bölüm izle! Kanal D ile Seversin ilk bölüm izle kesintisiz HD izle!
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