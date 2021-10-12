Sinkonta tarifi: Sinkonta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sinkonta tarifi ile ilgili detayları merak edenler Sinkonta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

SİNKONTA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SİNKONTA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 dilim bal kabağı

1 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı un

2 tatlı kaşığı tereyağı

7 yemek kaşığı zeytinyağı

6 diş sarımsak

1 çay kaşığı tane karabiber

2 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı nane

3 yemek kaşığı yoğurt

SİNKONTA TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Soğanlar çabuk yanacağı için kalın dilimlerseniz yanmasını önleyebilirsiniz. Ya da önce üzerini folyo veya yağlı kağıtla kapatıp kabaklar yumuşayınca hafif karıştırdıktan sonra son 10 dakika üstünü açıp fırında hafif kızartabilirsiniz.

SİNKONTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kabakları soyup yıkayın ve orta kalınlıkta dilimleyin. Soğan ve sarımsakları soyun. Bir tane sarımsağı yoğurt için ayırın. Soğanları piyazlık doğrayın. Sarımsakları da iri iri doğrayın. Cam fırın tepsisinin altına soğanların yarısını ve sarımsakları ekleyin. Ardından dilimlediğiniz kabakları ekleyin. Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın. En üste kalan sarımsak ve soğanları ekleyin. 1 kaseye 5 yemek kaşığı zeytinyağını, 1,5 çay kaşığı tuzu, 1 çay kaşığı karabiber ve pulbiberi ekleyip karıştırın. Karışımı kabakların üstüne dökün. Son olarak unu kabakların üstüne serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. 1 diş sarımsağı tuz ile dövün. Yoğurdu ekleyip biraz su ekleyerek iyice çırpın. Bir tavaya kalan zeytinyağını ve tereyağını ekleyin. Pul biber, nane ve karabiber ekleyip kızdırın. Fırından çıkardığınız kabakları sade yiyebileceğiniz gibi üzerine yoğurt ve nane sosu da ekleyip tüketebilirsiniz.