Sinop mantısı tarifi: Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sinop mantısı tarifi MasterChef son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Büyük bir kaba biraz un, yumurta, su ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini örtüp dinlendirin. İçini hazırlamak için; kıymanın üzerine soğanı rendeleyin ve maydanozu doğrayıp ekleyin. Karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Hamuru ikiye bölün. Yufka gibi incecik açın. Büyük kareler keserek iç harçtan ekleyin. Katlayıp bu işleme devam edin. Mantıları kaynayan suya atın 10 dakika kadar haşlayın. Üzerine tereyağı ve pul biber kavurup dökün. En son olarak kıyılmış cevizleri serpin.