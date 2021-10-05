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Giriş Tarihi: 5.10.2021 23:14 Son Güncelleme: 5.10.2021 23:15

Sinop mantısı tarifi: Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sinop mantısı tarifi: Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında yapılan eleme adayı oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından yapmaları istenen Sinop mantısı tarifi ile ilgili detaylar merak edilen Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Sinop mantısı tarifi MasterChef son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR?

SİNOP MANTISI MALZEMELER

  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı ılık su
  • Aldığı kadar un
  • Tuz

İÇİ İÇİN;

  • 300 gr kıyma
  • 1 kuru soğan
  • Bir tutam maydanoz
  • Arzuya göre karabiber tuz

ÜZERİ İÇİN;

  • Tereyağı
  • Pul biber
  • Ceviz

SİNOP MANTISI YAPILIŞI

Büyük bir kaba biraz un, yumurta, su ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini örtüp dinlendirin. İçini hazırlamak için; kıymanın üzerine soğanı rendeleyin ve maydanozu doğrayıp ekleyin. Karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Hamuru ikiye bölün. Yufka gibi incecik açın. Büyük kareler keserek iç harçtan ekleyin. Katlayıp bu işleme devam edin. Mantıları kaynayan suya atın 10 dakika kadar haşlayın. Üzerine tereyağı ve pul biber kavurup dökün. En son olarak kıyılmış cevizleri serpin.

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Sinop mantısı tarifi: Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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