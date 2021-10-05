Sinop mantısı tarifi: Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sinop mantısı tarifi MasterChef son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Sinop mantısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SİNOP MANTISI NASIL YAPILIR?

SİNOP MANTISI MALZEMELER

1 yumurta

1 su bardağı ılık su

Aldığı kadar un

Tuz

İÇİ İÇİN;

300 gr kıyma

1 kuru soğan

Bir tutam maydanoz

Arzuya göre karabiber tuz

ÜZERİ İÇİN;

Tereyağı

Pul biber

Ceviz

SİNOP MANTISI YAPILIŞI

Büyük bir kaba biraz un, yumurta, su ve tuzu ekleyip yoğurun. Hamurun üzerini örtüp dinlendirin. İçini hazırlamak için; kıymanın üzerine soğanı rendeleyin ve maydanozu doğrayıp ekleyin. Karabiber ve tuzu ekleyip karıştırın. Hamuru ikiye bölün. Yufka gibi incecik açın. Büyük kareler keserek iç harçtan ekleyin. Katlayıp bu işleme devam edin. Mantıları kaynayan suya atın 10 dakika kadar haşlayın. Üzerine tereyağı ve pul biber kavurup dökün. En son olarak kıyılmış cevizleri serpin.