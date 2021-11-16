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Giriş Tarihi: 16.11.2021 23:23 Son Güncelleme: 16.11.2021 23:26

Sivas köfte tarifi: MasterChef Sivas köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sivas köfte tarifi: MasterChef Sivas köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımda yer alan ana kadro yarışmacılarında Sivas köfte yapmaları istendi. Ekranlarda yapılışını izleyenler ve kendileri de evde hazırlamak isteyenler Sivas köfte tarifi ile ilgili olarak MasterChef Sivas köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna cevap arıyor. İşte o tarif…

"Sivas köfte tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef Sivas köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SİVAS KÖFTE TARİFİ: SİVAS KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

  • 1 Kg et
  • Tuz
  • Kırmızıbiber
  • Domates
  • Sivri Biber

SİVAS KÖFTESİ NASIL HAZIRLANIR?

  1. 1 Kg sığır eti (tercihen düve eti, koyunun karın etleri de olabilir), akşam doğranır ve tuzlanır.
  2. Tuz olarak, Sivas tuzlalarından çıkarılan yerli tuz kullanılmalıdır.
  3. Bu et ertesi gün öğleye kadar bekletilir. Sonra kıyma makinesinde çekilir.
  4. Serin bir yerde ya da buzdolabının alt raflarında 24 saat daha bekletilir, sonra tekrar çekilir.
  5. Mevsim kış ise ete, bayat 2 dilim somun ekmeğinin içi katılır. Yaz ise biraz un ve kırmızıbiber konur.
  6. Un ve kırmızıbiberin miktarı köfteye konulacak tuz kadar olur.
  7. Köfteler, 5-6 cm çapında ve kalınlığı da 0.5 cm kadar olur.
  8. Korlaşmış odun ateşi üzerinde ızgarada pişirilir.
  9. Izgara edilmiş sivri biber ve domatesle pide üzerinde servis yapılır.

Afiyet olsun!

SİVAS KÖFTESİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

  • Sivas köftesi tuzlandıktan sonra soğuk bir yerde veya buzdolabının alt rafında 24 saat bekletilir.
  • Sivas köftesi, diğer köftelere göre daha ince bir şekilde hazırlanır.
  • Kış mevsiminde köfte harcına 2 dilim bayat somun ekmeğin içi katılır.
  • Yaz mevsiminde az miktarda un ve kırmızıbiber konulur.

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Sivas köfte tarifi: MasterChef Sivas köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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