Sivas köfte tarifi: MasterChef Sivas köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Sivas köfte tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef Sivas köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SİVAS KÖFTE TARİFİ: SİVAS KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

1 Kg et

Tuz

Kırmızıbiber

Domates

Sivri Biber

SİVAS KÖFTESİ NASIL HAZIRLANIR?

1 Kg sığır eti (tercihen düve eti, koyunun karın etleri de olabilir), akşam doğranır ve tuzlanır. Tuz olarak, Sivas tuzlalarından çıkarılan yerli tuz kullanılmalıdır. Bu et ertesi gün öğleye kadar bekletilir. Sonra kıyma makinesinde çekilir. Serin bir yerde ya da buzdolabının alt raflarında 24 saat daha bekletilir, sonra tekrar çekilir. Mevsim kış ise ete, bayat 2 dilim somun ekmeğinin içi katılır. Yaz ise biraz un ve kırmızıbiber konur. Un ve kırmızıbiberin miktarı köfteye konulacak tuz kadar olur. Köfteler, 5-6 cm çapında ve kalınlığı da 0.5 cm kadar olur. Korlaşmış odun ateşi üzerinde ızgarada pişirilir. Izgara edilmiş sivri biber ve domatesle pide üzerinde servis yapılır.

Afiyet olsun!

SİVAS KÖFTESİNİN PÜF NOKTALARI NELERDİR?