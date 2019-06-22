Son dakika.. Burak Özçivit’in partneri belli oldu: Diriliş Osman dizisine flaş transfer! İşte ayrıntılar...
TRT 1 ekranlarının beş sezon boyunca reyting rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul, gelecek sezondan itibaren farklı bir konsept ile izleyiciyle buluşacak. Diriliş Osman’ın oyuncu kadrosu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Son dakika gelen bilgilere göre Diriliş Osman dizisinde ‘’Osman Gazi’’ karakterine hayat verecek olan Burak Özçvit’in partneri belli oldu. İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…
Diriliş Ertuğrul'un ekranlara veda etmesi izleyiciyi üzerken gelecek sezon ise heyecanla beklenmeye başlamıştı. Burak Özçivit'in ''Osman Gazi'' karakterini canlandıracağı daha önce açıklanırken bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri de belli oldu. Peki, Diriliş Osman kadrosunda hangi ünlü oyuncular yer alacak?
DİRİLİŞ OSMAN'A FLAŞ TRANSFER! ÖZÇİVİT'İN PARTNERİ…
Yeni sezonda bambaşka bir konseptin ekrana gelecek olması nedeniyle diziye katılacak oyuncularda büyük merak konusu oldu. Diriliş Osman'ın oyuncu kadrosu tek tek açıklanmaya başladı.
TRT 1 ekranlarında 5 sezon boyunca yayın hayatını sürdüren Diriliş Ertuğrul, 150. sezon finali ile ekranlara veda etti.Reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul'un ardından aynı yapım firmasının yeni dizisi Diriliş Osman ekranlara gelecek.
Diriliş Osman dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye başladı. Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit'in partneri de belli oldu.