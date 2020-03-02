Survivor’da izleyenleri şok eden gelişme! Survivor Fatma Günaydın yarışmadan diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı...

İşte Fatma ile ilgili ortaya çıkan gelişmenin detayları ve Survivor'dan ayrılma nedeni...

Survivor Gönüller takımında ter döken Fatma Günaydın , bu sezonun en dikkat çeken yarışmacıları arasında yer alıyor. Özellikle, sürekli enerjik olması ve esprileri ile yarışmacılara ve yarışmanın takipçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Kendisi ile yapılan bir röportajda dikkat çeken ifadeler kullanan ve ilginç özelliklerinden bahseden Fatma Günaydın yarışmanın takipçileri tarafından sık sık araştırılıyordu. Bugün, Survivor'ın Fatoş 'u hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Fatma Günaydın'ın yarışmaya devam edemeyeceği açıklandı.Erzurum'da, beşkardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen ve eğitim hayatında moda tasarımı okuyan Fatma Günaydın'ın Survivor macerası kısa sürdü. Peki, Fayma Günaydın Survivor'dan neden ayrıldı?

SURVİVOR FATOŞ DEVAM EDEMEYECEK!

Acun Ilıcalı Fatma hakkında; "Doktorumuz Metin Kuş tarafından yapılan bütün incelemelerin sonrasında ayağındaki rahatsızlığın tahminimizden daha yukarı boyutta olduğunu gördük. Metin Kuş ile yapılan son toplatı sonrası Fatma'nın Survivor'a devam edemeyeceğini açıklamak zorundayız." ifadelerine yer verdi.

SURVİVOR ERMAN İSE KOVULDU!

Ünlüler takımına sonradan katılan yarışmacı Erman Altıkardeş ile ilgili kararını açıklayan Acun Ilıcalı, "Erman'ın biz Survivor'a adapte olamadığını ve dünyanın en zor yarışmasında devam edebilecek durumda olmadığını kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR FATMA KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Erzurum'da, beşkardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelmiştir. 28 Nisan 1995 yılında dünyaya gözlerini açmıştır. Abisinin doğumunda doktorun anne karnında gazlı bez unutması, kendisinin doğumu olmaması halinde o bezin asla fark edilememesi ve belki de annesinin hayatını tehlikeye atacak olmasından dolayı, kendisini ailenin kurtarıcı kızı olarak benimsemiştir. İlköğretim çağındayken spora aşırı ilgisinin bulunmasıyla okul takımlarına yazılmıştır. Daha sonrasında, bacak şeklini koruyamıyor olmasından dolayı okul takımından ayrılmıştır. Fatma, lise ve üniversite öğreniminde moda tasarımı bölümünü tercih etmiştir.

Survivor Fatma, mücadeleci kişiliğini açığa vurmak, kendisini kendine kanıtlamak adına üniversite eğitiminin ardından Malta'ya İngilizce öğrenmeye gitmiştir. Bu öğrenim sırasında ilk kez yalnız başına yaşamayı da deneyimleyen güzel yarışmacı, bundan sonra yapmak isteyip de yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına kendisini inandırmıştır.

(Bizim Köyün şarkısı, Jet Sosyete 2. Sezon, Deliha 2) gibi bilinen projelerin arka planında da kendisini kanıtlayan güzel yarışmacı, ada yaşantısına oldukça kısa bir zamanda adapte olacağına inanıyor. Doğayı, çiçekleri ve neşeli zamanları sevdiğini belirten Survivor Fatoş, bu gidişle ekran başındaki seyircilerin sürekli görmek isteyecekleri isimlerden biri olacak.