SON DAKİKA HABER: Survivor Nisa’dan şoke eden Sercan Yıldırım sözleri! Geceye damga vurdu

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Programın dün akşam yayınlanan bölümünde, yarışmacılar kaptanlık için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Kaptanlık yarışını Cemal Can ve Ardahan kazanırken, konseyde takımlar seçilirken oldukça ilginç anlar yaşandı. Takımların belirlendiği sırada Ardahan, Sercan Yıldırım'ı kadrosuna kattı. Sonlara doğru yaklaşıldığında Ardahan Nisa'yı kadrosuna dâhil etmek istedi ama Nisa'nın Sercan ile ilgili söylediği sözler şok etkisi yarattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 11 Haziran 2020 18:04 Son Güncelleme: 12 Haziran 2020 15:36

NİSAN'DAN ŞOKE EDEN SERCAN YILDIRIM SÖZLERİ Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, dün akşam yayınlanan bölümde oldukça ilginç anlar yaşandı. Önce Sercan'ı daha sonra da Nisa'yı takımına katmak isteyen Ardahan'a Nisa'dan şok bir yanıt geldi. İşte Nisa'nın o sözleri;

Kaptanların, bireysel performanslara bakılarak belirlendiği oyunda son dörde kalan isimler Survivor Evrim, Survivor Ardahan, Survivor Yasin ve Survivor Cemal Can oldu. 4 yarışmacının da kora kor mücadele örneği sergilediği Survivor kaptanlık oyununda başarılı olan iki isim Survivor Ardahan ve Survivor Cemal Can oldu. Konseydeki seçme avantajı ise, iki kaptan arasında oynanan tek oyun ile Ardahan oldu. Konseyde en dikkat çekici anlardan biri de Nisa Bölükbaşı'nın Sercan Yıldırım hakkında söylediği sözler oldu. Hatırlanacağı üzere, Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasında Sercan Yıldırım ile Nisa arasındaki yakınlaşma yeni bir boyuta taşınmış ve Sercan'ın Nisa ile konuşması sosyal medyayı sallamıştı. İkilinin konuşmasında Sercan şu ifadeleri kullanmıştı; "Tabi bir de Survivor'dayız. Sonuçta bir şeyin içerisindeyiz"