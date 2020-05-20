Survivor'da eleme gecesi heyecanı yaşandı! SMS oylaması sonucu ile 19 Mayıs Survivor’da kim elendi? SMS sıralamasında yarışmadan elenen isim burada!
Son Dakika Haberi... Dün akşam kıyasıya geçen SMS oylaması sonuçları açıklandı ve SMS sonucu ile Survivor elenen isim belli oldu! 'Survivor'da kim elendi' sorusu, her eleme gecesinde olduğu gibi yine gündem oldu. Televizyon ekranlarının sevilen yarışması Survivor eleme gecesi nedeniyle bu akşam heyecan doruktaydı. Survivor yeni bölümüyle TV8 canlı yayını ile TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor ve yarışmacıların performanslarının yanı sıra dikkat çeken konuşmalara sahne oluyor. Eleme gecesinde diğer oyunlara kıyasla daha sakin bir hava hakim olsa da yer yer gerginlikler çıkabiliyor. Yarışmanın takipçileri bu heyecanlı gecede, Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı merak ediyor. Peki, Survivor da elenen isim kim olduğu belli mi? Survivor eleme gecesi ile ilgili merak edilen bütün detaylar ve 19 Mayıs SMS oylaması sonuçlarına göre Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı haberimizin içersinde yer almaktadır.
Survivor SMS oylaması sonuçlandı! Yarışmanın en heyecanlı gecelerinden biri olan Survivor eleme gecesi yine birbirinden ilginç olaylara ve konuşmalara sahne oluyor. 19 Mayıs tarihli yeni bölümde, Survivor elenen isim dün akşam belli oldu. Bu nedenle de yarışmanın takipçileri Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Her eleme oyununda Yarışmacılar daha üst sıralarda yer alabilmek için Survivor'ın zorlu parkurlarında ter döküyor. Peki dün gece elenen isim kim oldu? İşte, dün akşamki heyecan dolu bölüm ile ilgili detaylar...
19 MAYIS SURVIVOR KİM ELENDİ?
Survivor 81. yeni bölümde dün akşam ada konseyinde SMS sonuçlarının ardından elenen yarışmacı açıklandı!
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?
Survivor'da bu hafta yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler takımında eleme adayları Mert, Aycan ve Yasin oldu.
SMS OYLAMASI SONUCU
SMS oylaması sonucuna göre elenen isim MERT oldu!