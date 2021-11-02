Son Sığınak filmi 2 Kasım Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek. Büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalan dünyanın yok olmasına neden olabilecek gök cisminin dünyaya yaklaşması sonucu büyük bir felaketle karşı karşıya kalanlar hayatta kalma mücadelesi verecek. Peki; Son Sığınak filmi konusu nedir? Son Sığınak filmi oyuncuları kimler?

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2020

Yönetmen : Ric Roman Waugh

Tür : Askiyon / Felaket

Oyuncular : Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd