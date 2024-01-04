IMDb Puanı Yüksek Film Önerileri - IMDb Puanına Göre Son Yılların En İyi Filmleri Listesi

Film izlemeyi seven kişiler her yılın filmlerini izlerler. Ancak film izlemeden önce filmleri araştırırlar. Çünkü o kadar çok film vardır ki bunların arasında kaliteli olanları bulmak zordur. Filmlerin kalitesini anlayabilmek için IMDb puanına bakılabilir. Bu puan yüksek olursa o film sevilmiş demektir. Yıllar önce çekilmiş ancak günümüzdeki filmlerden çok daha büyük IMDb puanlarına sahip pek çok film vardır. Peki sinema tarihinin en iyi filmleri nelerdir? Film Tavsiyeleri ayrıntıda...

En İyi Film Önerileri

Film önerileri genellikle filmlerin IMDb puanlarına göre yapılır. Özellikle puanı 8.0 den yüksek olan filmler insanların oldukça sevdikleri filmlerdir. En iyi filmler arasından bazıları şunlardır:

Milyoner : IMDb puanı 8.0 olan bu film 2008 yılında çıkmıştır. Adından çok fazla bahsettiren Milyoner filmi ödüllü yabancı bir filmdir.

: IMDb puanı 8.0 olan bu film 2008 yılında çıkmıştır. Adından çok fazla bahsettiren Milyoner filmi ödüllü yabancı bir filmdir. Diriliş: Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran 8.0 IMDb puanına sahip bir filmdir. 2015 yılında çıkan bu filmin birden fazla ödülü vardır.

Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'ya Oscar kazandıran 8.0 IMDb puanına sahip bir filmdir. 2015 yılında çıkan bu filmin birden fazla ödülü vardır. Yenilmezler: The Avengers ismiyle daha fazla anılan bu film en çok konuşulan ve sevilen yabancı filmlerden birisidir. IMDb puanı 8.0'dır ve 2012 yılında piyasaya sürülmüştür. Oldukça fazla kazandıran bu film adeta çığır açmıştır.

The Avengers ismiyle daha fazla anılan bu film en çok konuşulan ve sevilen yabancı filmlerden birisidir. IMDb puanı 8.0'dır ve 2012 yılında piyasaya sürülmüştür. Oldukça fazla kazandıran bu film adeta çığır açmıştır. Kayıp Kız: IMDb puanı 8.1 olan bu oyun çıktığı ilk andan itibaren adını çok duyurmuştur. Oldukça sevilen Kayıp Kız filmi 2014 yılında çıkmıştır.

IMDb puanı 8.1 olan bu oyun çıktığı ilk andan itibaren adını çok duyurmuştur. Oldukça sevilen Kayıp Kız filmi 2014 yılında çıkmıştır. Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2: Oldukça ünlü bir seri olan Harry Potter serisinin en son filmi oldukça iyi bir filmdir. IMDb puanı 8.1 olan bu film 2011 yılında çıkmıştır.

Oldukça ünlü bir seri olan Harry Potter serisinin en son filmi oldukça iyi bir filmdir. IMDb puanı 8.1 olan bu film 2011 yılında çıkmıştır. 3 Aptal: Bu film şarkılarıyla birlikte pek çok insanın gönlünde taht kurmuştur. 2009 yılında çıkmasına rağmen hâlâ izlenen bir filmdir. 3 Aptal filminin IMDb puanı ise 8.4'tür.

Bu film şarkılarıyla birlikte pek çok insanın gönlünde taht kurmuştur. 2009 yılında çıkmasına rağmen hâlâ izlenen bir filmdir. 3 Aptal filminin IMDb puanı ise 8.4'tür. Kara Şövalye: Oldukça yüksek bir IMDb puanına sahip filmlerden birisidir. 2008 yılında çıkan bu film 9.0 IMDb puanına sahiptir.

Film Önerileri 2020

Her yıl yüzlerce hatta binlerce film çıkmaktadır. Bu filmlerin hepsi elbette kaliteli değildir. İçindeki kaliteli filmleri bulmak gereklidir. 2020 yılında çıkmış filmler arasında önerilenler ise şunlardır:

Undine

The Invisible Man

Emma

Bozkır

Onward

Sinema Tarihinin En İyi Filmleri

Bazı filmler vardır ki aradan yıllar geçse bile adından bahsettirir. Bu filmler de sinema tarihinin en iyi filmleridir. Oldukça sevilen bu filmler eski olsalar da çok etkililerdir. Bu filmleri izlemek isteyen kişiler ise Tavsiye Filmleri araştırırlar. Sinema tarihinin en iyi filmlerinden bazıları ise şunlardır:

Avatar

Crash

Piyanist

Goodbye Lenin

Milk

Spider Man

Anti Christ

History of Violence

Kill Bill

Wall E

Gladyatör

Ed Wood

Exorcist

12 Angry Men

The Graduate

Sekiz Buçuk

Dead Man

Empire of the Sun

Gold Rush

The Reader

Romantik Film Önerileri

Romantik film seven pek çok insan vardır. Bundan dolayı da internette en fazla araştırılan konulardan birisi romantik film önerileridir. Öneri Filmler insanların beğeneceklerini düşündükleri filmlerdir. Romantik konulu önerilen filmlerden bazıları ise şunlardır:

Aynı Yıldızın Altında

Romeo ve Juliet

Zaman Yolcusunun Karısı

Not: Seni Seviyorum

Beni Unutma

Titanik

Sil Baştan

Kazablanka

Zamanda Aşk

Mavi En Sıcak Renktir

Call Me By Your Name

Kefaret

Aşk ve Gurur

Not Defteri

Gün Doğmadan, Günm Batmadan, Gece Yarısından Önce

Zeka Filmleri

Zeka filmleri piyasada en sevilen film türlerinden birisidir. Oldukça sevilen bu tür üzerinde de birçok film bulunmaktadır. Anlamak için zeka gerektiren bu filmlerden bazıları aşağıda sıralanmıştır: