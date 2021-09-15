Soya soslu noodle tarifi: Soya soslu noodle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Soya soslu noodle tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yarışmacılardan istenmesi sonrası merak konusu olarak soya soslu noodle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
SOYA SOSLU NOODLE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
SOYA SOSLU NOODLE MALZEMELERİ:
- 6 çorba kaşığı soya sosu
- 1 paket (350 gram) noodle
- Yeteri kadar su
- 2 adet küçük boy kabak
- 3 adet küçük boy havuç
- 8-10 adet mantar
- Yarım demet taze soğan
- 4-5 çorba kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz
SOYA SOSLU NOODLE YAPILILIŞI:
- Geniş bir tencerede su kaynatın. Üzerine noodle ekleyin ve 5 dakika haşlayın. Süzüp kenara alın. Kabak, havuç, mantar ve taze soğanı arzunuza göre çok büyük olmayacak şekilde doğrayın.
- Zeytinyağını geniş bir tavaya alıp üzerine havucu ilave edin. Bir - iki dakika sonra sırasıyla, kabak, mantar ve taze soğanı ekleyin. Biber salçasını da ilave edin ve birkaç dakika soteteleyin.
- Noodle ve soya sosunu tavaya katın. Karıştırarak yüksek ateşte bir-iki dakika daha soteledikten sonra servis yapın.