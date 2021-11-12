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Giriş Tarihi: 12.11.2021 16:24

Squid Game yeni sezon ne zaman? Squid Game 2.sezon hakkında son gelişmeler

Squid Game yeni sezon ne zaman? Squid Game 2.sezon hakkında son gelişmeler

Yayına girdiği 17 Eylül tarihi itibarıyla kısa sürede pek çok hayran kitlesine ulaşan Squid Game dizisi en çok izlenenler arasında yerini aldı. İlk sezonun ardından, dizi severler gözlerini Squid Game 2.sezona çevirdi. Bu kapsamda; “Squid Game yeni sezon ne zaman?” sorusuna da yanıt aranıyor. İşte Squid Game 2.sezon hakkında son gelişmeler.

"Squid Game yeni sezon ne zaman?" sorusunun yanıtı, dizinin ilk sezonunu izleyenler tarafından araştırılıyor. Dizinin yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. İlk sezonda büyük bir çıkış yakalayan dizinin yeni sezon yayın tarihi de merak ediliyor. İşte Squid Game 2.sezon hakkında son gelişmeler

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Netflix'in dizisi Squid Game'in yönetmeni Hwang Dong-hyuk, verdiği röportajda; "İkinci sezon için çok büyük bir baskı, çok fazla talep ve arzu vardı. Sanki bize başka seçenek kalmamıştı" dedi. Öte yandan Dong-hyuk, bu durumun henüz planlama aşamasında olduğunu da kaydetti.

İkinci sezon için çalışmaların ne zaman başlayacağı ise henüz bilinmiyor. Dizi ile ilgili bilgiler geldikçe haberimizin içerisinde olacaktır.

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Squid Game yeni sezon ne zaman? Squid Game 2.sezon hakkında son gelişmeler
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