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Giriş Tarihi: 31.5.2022 13:21

Sultan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sultan filmi nerede çekildi?

Sultan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sultan filmi nerede çekildi?

Yabancı yapımlardan biri olan Sultan bu akşam televizyonda yayınlanacak. Hint filmlerine ilgi duyanların kaçırmak istemeyeceği Sultan filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Hindistan'ın en sevilen oyuncularını bir araya getiren Sultan filmi, profesyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ı temel alıyor. İşte Sultan filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yer bilgisi

Sultan filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Yönetmenliğini Ali Abbas Zafar'ın üstlendiği Sultan filmi oyuncuları arasında Kubbra Sait, Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda yer alıyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar Sultan filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgiler…

SULTAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Ali Abbas Zafar'ın üstlendiği Sultan filmi oyuncuları arasında Kubbra Sait, Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda yer alıyor.

SULTAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehri seçildi.

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Sultan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sultan filmi nerede çekildi?
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