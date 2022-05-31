Sultan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sultan filmi nerede çekildi?

Sultan filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Yönetmenliğini Ali Abbas Zafar'ın üstlendiği Sultan filmi oyuncuları arasında Kubbra Sait, Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda yer alıyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar Sultan filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgiler…
Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasındaki aşk da zamanla körüklenmeye başlıyor.
Yönetmenliğini Ali Abbas Zafar'ın üstlendiği Sultan filmi oyuncuları arasında Kubbra Sait, Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda yer alıyor.
Sultan filminin çekimleri, Hindistan'da gerçekleştirildi. Çekimler için Kuzey Hindsitan'daki Haryana Rewari şehri seçildi.