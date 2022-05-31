Sultan filmi konusu ne, oyuncuları kim? Sultan filmi nerede çekildi?

Sultan filmi konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Yönetmenliğini Ali Abbas Zafar'ın üstlendiği Sultan filmi oyuncuları arasında Kubbra Sait, Salman Khan, Anushka Sharma, Randeep Hooda yer alıyor. Filmi ilk kez izleyecek olanlar Sultan filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi sorusuna yanıt arıyor. İşte bilgiler…