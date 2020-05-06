Survivor Aycan hakkında şok iddia: Survivor Aycan Yanaç dışarıya bilgi mi sızdırıyor, şifreli mesaj mı veriyor? Diskalifiye olacak mı?

Bu iddiaların ardından Survivor Aycan diskalifiye edilecek mi, dışarıya bilgi mi sızdırıyor gibi pek çok sorunun yanıtı merak edilir oldu. Hakan Hatipoğlu attığı tweeti sildi. Öte yandan konuya dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

"Bir iddia var;Aycan dokunulmazlığı kaybederlerse konseyde saçları topluyor,kazanırlarsa saçlar açık. Bunu fragmanda gören yakınları da önceden biliyor hangi takımın kaybettiğini.ben dikkat etmedim bunu yakalayan varsa da helal olsun.Aycana bak da vinci nin şifresi #survivor2020"

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmaya dair son gelişmeler de takip ediliyor. Özellikle Ünlüler takımında yer alan Aycan Yanaç hakkında ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. AYÖ şifreli mesajının perde arkası çözülmeye çalışılırken izleyenlerin ortaya attığı ve Hakan Hatipoğlu'nun da Twitter hesabından paylaştığı iddia gündeme oturdu. Söylenilene göre; Survivor Aycan dokunulmazlık oyununu kaybederlerse konseyde saçlarını topluyor, kazanırlarsa saçlarını açıyor. Fragmanda gören yakınlarının da bunu önceden bildiği ve böylelikle hangi takımın kazanıp hangisinin kaybettiğini deşifre ettiği iddia edildi. Bu şok iddia karşısında açıklama geldi mi? Survivor Aycan Yanaç diskalifiye edilecek mi?

ACUN ILICALI'DAN ŞİFRELİ MESAJLARA YANIT!

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda Aycan Yanaç'ın iletişim oyununda arkadaşı ile yaptığı şifreli konuşması sonrasında morali bozulan yarışmacıya sevindirici haberi verdi. Ilıcalı, ada konseyinde morali bozuk olan Aycan'a düşündüğünün tersi olduğu ve isterse iletişim ödülünde karşı tarafın da talebi olması durumunda iletişim kurdurabileceklerini söyledi. Survivor Aycan, karşı tarafın söz hakkı istemesi halinde hakkını o şekilde iletişim olarak kullanmayı kabul etti.

OKAN TURP KİMDİR?

Okan Turp, savunmada görev alan, stoper mevkii dışında henüz görev yapmamış bir isim. Stuttgart'ta alt yaş gruplarında forma giyen Okan Turp, Alman ekibinin 16 yaşaltı, 17 yaşaltı ve 19 yaşaltı takımlarında görev yaptı.

Milli takımdaki tercihi Türkiye'den yana kullanan genç yıldız adayı, Türkiye 17 Yaşaltı milli takımı ile iki kez maça çıktı. İlk kez 6 Eylül 2016 tarihinde milli olan Okan, geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe tarafından kadroya dahil edildi. Almanya'da alt liglerde 12 kez görev yapan Okan, 435 dakika sahada kaldı. Sağ ayağını kullanan Okan Turp, uzun boyu nedeniyle stoperlere özgü hava hakimiyetini bulunan ancak top tekniğini geliştirmesi gereken bir yıldız olarak tanımlanıyor.

Devre arası Bandırmaspor'a kiralanan genç futbolcu, sezon sonu Fenerbahçe'ye geri dönecek.

Okan Turp kısa zaman önce Alessa Reule ile nişanlandı.

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan genç sporcu, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır.

Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır Acun Ilıcalı, Instagram'dan yaptığı canlı yayında konu ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Acun Ilıcalı konu ile ilgili şunları söyledi:

"Aycan ile konseydeki diyaloğu seyredin. Tüm şifreleri çözdük, konuya hakimiz. Aycan da bu hakimiyeti gördü, Survivor sevenlere sesleniyorum, şu 3 gün kaçırmayın. Tahmin etmeyeceğiniz olaylar var. Şaşkın şaşkın ben de seyrediyorum.Aycan bir arkadaşıyla özel konuşmaya başlıyor.

Kız Aycan'a 'Sana bir sözüm vardı' diyor, 'O sözü tuttum' diyor. Arada bir şifre daha var. Kız 'Öğrendim' diyor, 'Neyi öğrendin' diyor, 'O konuyu' diyor. Aycan sonra bu kız ile özel olarak konuşmaya başlıyor. Kız 'Biz bize yeteriz' diyor. Sizin anlayacağınız dışarıdaki bir olayı Aycan öğreniyor."

Bu konuşmaların ardından şifreli ismin kim olduğu çok merak edilmişti. Sosyal medyada ise bu isimle ilgili çok ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Aycan'ın Fenerbahçe'de forma giyen genç futbolcu Okan Turp'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini alınca bir hayli üzüldüğü öğrenildi.

Okan Turp kısa zaman önce Alessa Reule ile nişanlandı.