Bu hafta da sular durulmuyor. Yeni haftaya Adem, Hikmet ve Atakan gerginliği damga vururken Batuhan ve Ayşe'nin hesaplaşması da tansiyonu yükseltti. Bugün dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren takımların ardından "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?" soruları yanıt arıyor. All Star kadrosu yavaş yavaş eksilirken bireysel mücadelenin başladığı dönem için de geri sayım başladı. Peki, 10 Haziran 2022 bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölüm ile detaylar…