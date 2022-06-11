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Giriş Tarihi: 11.6.2022 08:03 Son Güncelleme: 2.9.2022 14:59

Survivor eleme adayları belli oldu mu, kimler eleme potasında? Bu akşamSurvivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi? (10 Haziran 2022)

Survivor eleme adayları belli oldu mu, kimler eleme potasında? Bu akşamSurvivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi? 10 Haziran 2022

Survivor eleme adayları belli oldu! Yarışmalarda dökülen terin yanı sıra eleme konseyleri, tartışmalar ve sakatlıklar 2022 All Star kadrosuna damga vurmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu mücadelesi verilen her yeni bölümde “Survivor eleme adayı kim oldu?” sorusu sorulmaya devam ediyor. Bireysel mücadeleler yaklaşırken “Survivor kim elendi, kim gitti?” soruları da gündemden düşmüyor. İsimler bir bir Acun Ilıcalı tarafından duyuruluyor. Peki, 10 Haziran 2022 bu akşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte yeni bölümden bilgiler…

Bu hafta da sular durulmuyor. Yeni haftaya Adem, Hikmet ve Atakan gerginliği damga vururken Batuhan ve Ayşe'nin hesaplaşması da tansiyonu yükseltti. Bugün dokunulmazlık oyunu mücadelesi veren takımların ardından "Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?" soruları yanıt arıyor. All Star kadrosu yavaş yavaş eksilirken bireysel mücadelenin başladığı dönem için de geri sayım başladı. Peki, 10 Haziran 2022 bu akşam Survivor eleme adayı kim oldu? İşte Survivor yeni bölüm ile detaylar…

SURVİVOR'DA YENİ KAPTANLAR VE TAKIMLAR BELLİ OLDU!

Bu akşam yarışmanın başında erkekler ve kadınlar özelinde kaptanlk yarışı gerçekleşti.

Erkeklerde kaptan 46 saniye ile Atakan olurken kadınlarda kaptan 52 saniyeyle Nagihan oldu!

Kaptanlar kendi takımlarını oluşturup mücadele edecek.

SURVIVOR SON TAKIMLAR

Survivor yeni takımlar şöyle:

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Ayşe

Anıl

Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Nisa

Ogeday

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında oynanan dokunulmazlık mücadelesi bitti!

İlk dokunulmazlık oyunu kazananı Gönüllüler (Mavi Takım) olmuştu.

İkinci dokunulmazlıkta ise durum değişmedi Gönüllüler yine galibiyetin sahibi oldu.

Bu akşam dokunulmazlık oyunu kazananı Ünlüler (Kırmızı Takım) oldu!

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı bugün belli oldu!

Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı Ayşe olmuştu.

İkinci eleme adayı ise Batuhan olarak belirlenmişti.

Oylamalar sonucu üçüncü aday Hikmet oldu!

Performans birincisi ise Anıl Berk'in ismini verdi.

Buna göre haftanın 3. ve 4. eleme adayı Hikmet ve Anıl Berk oldu!

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da en son Evrim Keklik elendi. Giderken göz yaşları ile veda konuşması yapan yarışmacı kimseyle bir problemi olmadığını vurguladı.

Potanın isimleri belli oldu. Elenen isim Acun Ilıcalı tarafından sonraki ada konseyinde açıklanacak.

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Survivor eleme adayları belli oldu mu, kimler eleme potasında? Bu akşamSurvivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı, kim elendi? (10 Haziran 2022)
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