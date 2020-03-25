Gönüllüler takımı Survivor’da kim elendi? Ada konseyinde 24 Mart 2020 SMS sıralaması ile dün akşam Survivor kim elendi? Elenen isim

Bu akşam yayınlanan bölümde belli olacak olan Survivor elenme adayları heyecanla beklenirken; geçtiğimiz bölümde yarışmacıların oyları ile Ceyhun ilk eleme adayı olmuştu. Bu akşam ise en yüksek iki oyu alan yarışmacıların belirlediği isimlere göre ikinci eleme adayı Cemal Can ve diğer isim ise Ardahan oldu...

Ekranların sevilen yapımı Survivor'da bu akşam elenme adayları belli oldu. Yapımın sıkı takipçileri ada konseyinin olduğu akşamlarda yoğun olarak konu ile ilgili araştırmalarını sürdürürken ünlüler ve gönüllüler takımı arasındaki dokunulmazlık mücadelesinden ünlüler takımının galip gelmesi gönüllülerden bir yarışmacının adaya veda etmesine neden olacak. İzleyicilerin merakla beklediği adayların ilki yarışmacıların oyları ile Ceyhun olurken diğer iki ismi ise SMS oylamasında en çok oyu alan iki isim belirleyecek. Peki, Survivor elenme adayları kim oldu? Survivor'dan kim elendi? İşte bu akşamki bölümde yaşananlar...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu akşam yayınlanan bölümde üç kişi eleme adayı olarak belirlendi...

Buna göre Cemal Can, Ardahan ve Ceyhun gönüllüler takımının bu hafta SMS oylamasında yarışacak üç ismi oldu.

Survivor gönüllüler takımında SMS oylamasına çıkan üç isimden adaya veda eden kişi Ceyhun oldu...

EN SON ADA KONSEYİNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Survivor 22 Mart Pazar günü yayınlanan bölümde ünlüler ve gönüllüler arasında oynanan dokunulmazlık oyununda heyecan ve gerilim dolu dakikaların yaşandığı bölümde oyunun galibi ünlüler takımı oldu. Daha sonra ise haftanın ilk eleme adayını belirlemek üzere gönüllüler takımı konseyi toplandı ve oylama yapıldı. Oylama sonucunda ise Ceyhun Uzun ilk eleme adayı olarak açıklandı.

CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var. Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu. 2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris'e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı. En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel's Smile (Tanyel'in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu. Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

CEYHUN UZUN'UN HAYAT HİKAYESİ…

Survivor gönüllüler takımından ceyhun uzun'un hikayesi dinleyenleri duygulandırdı. ceyhun uzun'un sözleri:

"Dört yaşındayken annem-babam ayrıldı. Ben ve kardeşimi baba aldı, İngiltere'ye yerleştik. 19 yaşında polisliğe müracaat ettim ve kazandım. 1988'le eşimle tanıştım Kuzey Kıbrıs'ta, 1990'da evlendik, 1995'te kızımız doğdu Tanyeli. Çok süper bir çocuktu, mutluyduk, çok bir şey istemezdik hayattan. 2013'te kızımın 18. Yaş doğum gününü kutladık. 6 gün sonra bir sızı vardı göğsünde, hastaneye götürdük. Tanyeli güçlü bir çocuktu. Kaburga kemiğinde bir şey buldular, kemik kanseri çıktı. Tedaviler 2.5 yıl sürdü, kızım pozitif durdu sonuna kadar. 2.5 yıl sonra kanser temizlendi, sanki yeni doğduk dünyaya. Eşim işine döndü, kızım okuluna döndü ama bir korku vardı içimde.

Malesef 6 ay sonra baş ağrısı vardı. Götürdük hastaneye, 3-4 gün bekledik. Dedi ki netice ne olursa olsun bana söylemeyin, doktorun yüzünden hemen anladım. Dedi ki 3 haftası kaldı kızınızın. 21 yaşında nişan yapmak istiyordu erkek arkadaşınla, nişanı öne çektik. Çok mutluydu, sarıldı bana. Çok severdi nişanlısını. Maalesef 2016'nın başında Tanyeli'mizi kaybetti, inşallah o bir melek oldu. Ben işe devam ettim 1 ay sonra, eşim kendinde değildi. Hiçbir şey incitemez beni artık ondan sonra, hiçbir şey zor değil."