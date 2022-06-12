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Giriş Tarihi: 12.6.2022 10:39 Son Güncelleme: 5.9.2022 11:52

Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 SMS sıralaması ile Survivor'da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 SMS sıralaması ile Survivor’da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor eleme adayları dün akşam ekranlara gelen son bölümde Acun Ilıcalı tarafından sayıldı. Bu akşam heyecan dorukta yaşanıyor. Bugünün en önemli sorusu olan “Survivor kim elendi, kim gitti?” yanıt aramaya başladı. 4 eleme adayı potadaki yerini aldı. Bugün oynanacak iletişim ödülü sonrası eleme konseyi ardından Acun Ilıcalı o ismi duyuracak. Bireysele az bir zaman kala takımlar eksilmeye devam ediyor. Peki, 11 Haziran Survivor kim elendi kim gitti, iletişim ödülünü kim kazandı? İşte Survivor All Star yeni bölüm ile bu akşam yaşananlar…

Survivor All Star yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda. Bu haftaya tartışmalar damga vururken ada konseyindeki hesaplaşmalar tansiyonu yükseltiyor. Ailelerinden gelen mesajları bekleyen Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyunu mücadelesi veriyor. Bugünün kritik sorusu "Survivor kim elendi, kim gitti?" Son dokunulmazlık ardından potaya giren Survivor eleme adayları heyecan yaratıyor. Peki, Survivor kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İlk dokunulmazlık oyununun sahibi Gönüllülerken, ikinci yarışmada da bu durum değişmeyip ve Gönüllüler dokunulmazlığı almıştı.

Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler takımı galip geldi.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyunu mücadelesini Ünlüler (Kırmızı Takım) kazandı!

Yarışmacılar aileleri ile konuşma şansı elde etti.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor eleme adayı dün gece belli oldu!

Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı Ayşe olmuştu.

İkinci eleme adayı ise Batuhan olarak belirlenmişti.

Oylamalar sonucu üçüncü eleme adayı Hikmet oldu.

Performans birincisi, dördüncü eleme adayı olarak Anıl Berk'i duyurdu.

Böylece Survivor eleme potası belli oldu!

SURVIVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR 2022?

Böylece eleme potası şekillendi. Ayşe ve Batuhan'dan sonra Hikmet ve Anıl Berk de potaya girdi. Elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıklaladı!

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz haftanın elenen yarışmacısı Evrim Keklik oldu.

Adaya veda eden son isim Survivor Anıl Berk Baki oldu.

SURVIVOR TAKIMLAR GÜNCEL

Survivor yeni takımlar şöyle:

ÜNLÜLER:

Adem

Batuhan

Ayşe

Anıl

Nagihan

GÖNÜLLÜLER:

Berkan

Atakan

Hikmet

Nisa

Ogeday

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Survivor kim elendi, kim gitti? 11 Haziran 2022 SMS sıralaması ile Survivor'da adaya kim veda etti, iletişim ödülünü kim kazandı?
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