Survivor All Star yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda. Bu haftaya tartışmalar damga vururken ada konseyindeki hesaplaşmalar tansiyonu yükseltiyor. Ailelerinden gelen mesajları bekleyen Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyunu mücadelesi veriyor. Bugünün kritik sorusu "Survivor kim elendi, kim gitti?" Son dokunulmazlık ardından potaya giren Survivor eleme adayları heyecan yaratıyor. Peki, Survivor kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…