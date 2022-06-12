Survivor All Star yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda. Bu haftaya tartışmalar damga vururken ada konseyindeki hesaplaşmalar tansiyonu yükseltiyor. Ailelerinden gelen mesajları bekleyen Ünlüler ve Gönüllüler iletişim oyunu mücadelesi veriyor. Bugünün kritik sorusu "Survivor kim elendi, kim gitti?" Son dokunulmazlık ardından potaya giren Survivor eleme adayları heyecan yaratıyor. Peki, Survivor kim elendi, iletişim ödülünü kim kazandı? İşte detaylar…
İlk dokunulmazlık oyununun sahibi Gönüllülerken, ikinci yarışmada da bu durum değişmeyip ve Gönüllüler dokunulmazlığı almıştı.
Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise Ünlüler takımı galip geldi.
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyunu mücadelesini Ünlüler (Kırmızı Takım) kazandı!
Yarışmacılar aileleri ile konuşma şansı elde etti.
Survivor eleme adayı dün gece belli oldu!
Survivor All Star haftanın ilk eleme adayı Ayşe olmuştu.
İkinci eleme adayı ise Batuhan olarak belirlenmişti.
Oylamalar sonucu üçüncü eleme adayı Hikmet oldu.
Performans birincisi, dördüncü eleme adayı olarak Anıl Berk'i duyurdu.
Böylece Survivor eleme potası belli oldu!
Böylece eleme potası şekillendi. Ayşe ve Batuhan'dan sonra Hikmet ve Anıl Berk de potaya girdi. Elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıklaladı!
Geçtiğimiz haftanın elenen yarışmacısı Evrim Keklik oldu.
Adaya veda eden son isim Survivor Anıl Berk Baki oldu.
Survivor yeni takımlar şöyle:
ÜNLÜLER:
Adem
Batuhan
Ayşe
Anıl
Nagihan
GÖNÜLLÜLER:
Berkan
Atakan
Hikmet
Nisa
Ogeday