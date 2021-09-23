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Giriş Tarihi: 23.9.2021 01:43 Son Güncelleme: 23.9.2021 01:43

Talaş Böreği Tarifi: Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Talaş Böreği Tarifi: Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından Talaş Böreği yapmaları istenmesi sonrasında Talaş Böreği Tarifi ile ilgili olarak Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Merak konusu olan Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları Talaş Böreğini en iyi yapan olmak için mücadele verdi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Talaş Böreği Tarifi ile ilgili olarak Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

TALAŞ BÖREĞİ MALZEMELER

  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • 300 gram kuşbaşı yağsız dana eti
  • 1 adet soğan
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 kavanoz garnitür
  • 6 adet milföy hamuru
  • Tuz
  • Karabiber
  • 1 adet yumurta sarısı

TALAŞ BÖREĞİ YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin. Kuşbaşı eti ilave edip, yaklaşık 10 dakika kavurun. Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip, kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Suyu katıp, tavanın ağzı kapalı olarak kısık ateşte 15 dakika pişirin. Üzerine garnitürü ilave edip, karıştırın. Pişen malzemenin suyunu süzün. Yumuşamış milföy hamurlarını elinizle açın. Ortalarına etli harcı pay edin. Hamurların uçlarını mektup zarfı gibi çapraz gelecek şekilde birbirine yapıştırın. Yapıştırdığınız uçlar alta gelecek biçimde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

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Talaş Böreği Tarifi: Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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