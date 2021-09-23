Talaş Böreği Tarifi: Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları Talaş Böreğini en iyi yapan olmak için mücadele verdi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Talaş Böreği Tarifi ile ilgili olarak Talaş Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

TALAŞ BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

TALAŞ BÖREĞİ MALZEMELER

1 çorba kaşığı tereyağı

300 gram kuşbaşı yağsız dana eti

1 adet soğan

Yarım çay bardağı su

1 kavanoz garnitür

6 adet milföy hamuru

Tuz

Karabiber

1 adet yumurta sarısı

TALAŞ BÖREĞİ YAPILIŞI

Tereyağını tavada eritin. Kuşbaşı eti ilave edip, yaklaşık 10 dakika kavurun. Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip, kavurmaya devam edin. Tuz ve karabiberi ekleyin. Suyu katıp, tavanın ağzı kapalı olarak kısık ateşte 15 dakika pişirin. Üzerine garnitürü ilave edip, karıştırın. Pişen malzemenin suyunu süzün. Yumuşamış milföy hamurlarını elinizle açın. Ortalarına etli harcı pay edin. Hamurların uçlarını mektup zarfı gibi çapraz gelecek şekilde birbirine yapıştırın. Yapıştırdığınız uçlar alta gelecek biçimde yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp, önceden ısıtılmış 175 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.