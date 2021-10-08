Tarzan Rıfkı filmi konusu ve oyuncuları hakkında araştırmalar başladı. Tarzan Rıfkı, sevdiği kadın tarafından terk edilince ormana yerleşen bir adamın hikayesini ele alıyor. Komedi türünde olan film, 1986 yılı yapımı olup yapımcılığını ise Yahya Kılıç yapmıştır. Peki; Tarzan Rıfkı filmi konusu nedir? Tarzan Rıfkı filmi oyuncuları kimler?

TARZAN RIFKI KONUSU

Sakarlığı ve beceriksizliği yüzünden bir baltaya sap olamayan Rıfkı, kendini Tarzan sanmaktadır ve zamanının büyük çoğunluğu ormanda geçmektedir. Fakir ve saf bir delikanlı olan Tarzan Rıfkı tesadüfler sonucu kendisini mafyanın içinde bulur. Ve bu kanunsuz adamlar Rıfkı'yı kendi kirli işlerinde kullanmak isterler. Ama sakarlığı yüzünden mafyanın bütün işlerini altüst eden Rıfkı, sonunda mafya babasını da çileden çıkarır. Çareyi Rıfkı'yı ortadan kaldırmakta arayan mafya, akla gelmeyecek her türlü yola başvurarak harekete geçer.

TARZAN RIFKI NEREDE ÇEKİLDİ?

1986 yapımı Türk komedi filmi Tarzan Rıfkı'nın çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleşti.

TARZAN RIFKI OYUNCULARI

Kemal Sunal - Tarzan Rıfkı

Suna Yıldızoğlu - Melahat

Saadettin Erbil - Abdullah

Asuman Arsan

Dinçer Çekmez - Zeki

Ece Berkant - Gül

Yadigar Ejder - Bitirim

Ünal Gürel - Kerpeten Hüsnü/Duba Hüsnü

Adem Taşay

Süheyl Eğriboz - Manyak Rıfat

Coşkun Göğen

Ekrem Dümer - Polis müdürü

Demiray Erül - Komiser Asım