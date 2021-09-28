Tavada Zargana tarifi: MasterChef Tavada Zargana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları en başarılı Tavada Zargana yapmak için mücadele verdi. Ekranlarda Tavada Zargana yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Tavada Zargana tarifi ile ilgili detayları merak ederek Tavada Zargana nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

TAVADA ZARGANA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ZARGANA TAVA MALZEMELERİ

Yarım kg. zargana balığı

1 kase mısır unu

1 çay kaşığının ucuyla tuz

Kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ

ZARGANA TAVA NASIL YAPILIR?

Güzelce temizlenen zargana balıklarını 4 parmak kalınlığında dilimlere ayırıyoruz. Bu aşamada kılçıklarını temizlemek isterseniz temizleyebilirsiniz.

Bir tabakta mısır unu ve tuzu karıştırıyoruz. Zargana dilimlerini mısır unlu karışıma güzelce buluyoruz.

Tavaya aldığımız sıvı yağı ısıtıyoruz. Kızan yağa zargana dilimlerimizi atıyoruz. İki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Afiyet olsun.

ZARGANA NASIL TEMİZLENİR?

Ülkemizde Akdeniz ve Ege'de yaygın olarak sürüler halinde gezen zargananın en belirgin özelliği kılçığı ile pişirildiğinde yeşilimsi bir renk almasıdır. Bu yeşilimsi renk, balıkta bulunan fosfordan kaynaklanmakla birlikte birçok kişi için iştah kapayıcı sayılabilir. Böyle durumlarda balığın orta kılçığını çıkarmak ya da fileto olarak hazırlamak çözüm olabilmektedir.

Zargana uzun bir balık olduğu için geniş bir temizleme alanına gereksinim duyulabilmektedir. Sivri bir çene yapısına sahip olan zargananın kafası kesildikten sonra, karın kısmından kesik açılarak balığın içi temizlenir.

Zargana temizliğine gereken önem verilmediğinde, orta kılçık tarafında kan pıhtısı kalabilmekte bu da pişirildikten sonra balığa acı bir tat verebilmektedir. Balığın derisi üzerinde bulunan ince pullar, bıçak ile temizlendikten sonra pişirmeye hazır hale gelmektedir.

ZARGANA NASIL PİŞİRİLİR?

Zargana, fazla yağlı bir balık olmadığı için ızgara ve fırında buğulama olarak yapılması, balığı kurutabileceğinden önerilmez. Bu nedenle zargana balığının pişirilmesinde genellikle kızartma tavsiye edilmektedir.

Uzun bir yapıya sahip olan zargana, tavaya sığmayacağı için uygun parçalara ayrılarak una bulandıktan sonra kızartılması, balığın tadını ortaya çıkarmaktadır. Zargana kızartılarak tüketilmesinin yanı sıra çeşitli yemeklerde de yer alabilmektedir. Türk mutfağında yaygın olarak kızartmadan sonra dolması, çorbası, pilakisi ve sebzeli yahnisi yapılabilmektedir.