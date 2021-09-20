Tavuk Kievski tarifi: MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tavuk Kievski tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak edilerek MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
MASTERCHEF TAVUK KİEVSKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
MasterChef 2021 son bölümle birlikte izleyenler tarafından merak edilen Tavuk Kievski tarifi ve tüm detaylar şöyle;
TAVUK KİEVSKİ MALZEMELER
- 120 gram tavuk göğsü
- 2 çorba kaşığı tereyağı 3 diş sarmısak
- 6 dal dereotu
- 1 çay kaşığı tuz
Pane için:
- 4 çorba kaşığı un
- 2 adet yumurta
- 3/4 su bardağı galeta unu
Kızartmak için:
TAVUK KİEVSKİ YAPILIŞI
- Tavuk göğsünün kalın tarafını bir bıçakla keserek açın.
- İçine tereyağı sürüp tuz serpin.
- İnce doğranmış sarmısak ve dereotunu yayın.
- Sararak rulo haline getirin.
- Önce una bulayın.
- Daha sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın.
- Sıcak olarak, yuvarlak tost ekmeği ile servis yapın.