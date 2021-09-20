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Giriş Tarihi: 20.9.2021 22:14 Son Güncelleme: 20.9.2021 22:14

Tavuk Kievski tarifi: MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tavuk Kievski tarifi: MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Tavuk Kievski yapmaları istendi. Bu gelişme sonrasında Tavuk Kievski tarifi ile ilgili Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırma yapılmaya başlandı. İşte merak konusu olan o tarif.

Tavuk Kievski tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak edilerek MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF TAVUK KİEVSKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MasterChef 2021 son bölümle birlikte izleyenler tarafından merak edilen Tavuk Kievski tarifi ve tüm detaylar şöyle;

TAVUK KİEVSKİ MALZEMELER

  • 120 gram tavuk göğsü
  • 2 çorba kaşığı tereyağı 3 diş sarmısak
  • 6 dal dereotu
  • 1 çay kaşığı tuz

Pane için:

  • 4 çorba kaşığı un
  • 2 adet yumurta
  • 3/4 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

  • Sıvıyağ

TAVUK KİEVSKİ YAPILIŞI

  1. Tavuk göğsünün kalın tarafını bir bıçakla keserek açın.
  2. İçine tereyağı sürüp tuz serpin.
  3. İnce doğranmış sarmısak ve dereotunu yayın.
  4. Sararak rulo haline getirin.
  5. Önce una bulayın.
  6. Daha sonra yumurtaya, en son galeta ununa bulayıp kızgın yağda kızartın.
  7. Sıcak olarak, yuvarlak tost ekmeği ile servis yapın.

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Tavuk Kievski tarifi: MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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