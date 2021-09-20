Tavuk Kievski tarifi: MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tavuk Kievski tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak edilerek MasterChef Tavuk Kievski nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF TAVUK KİEVSKİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MasterChef 2021 son bölümle birlikte izleyenler tarafından merak edilen Tavuk Kievski tarifi ve tüm detaylar şöyle;

TAVUK KİEVSKİ MALZEMELER

120 gram tavuk göğsü

2 çorba kaşığı tereyağı 3 diş sarmısak

6 dal dereotu

1 çay kaşığı tuz

Pane için:

4 çorba kaşığı un

2 adet yumurta

3/4 su bardağı galeta unu

Kızartmak için:

Sıvıyağ

TAVUK KİEVSKİ YAPILIŞI