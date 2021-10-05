Tavuklu Siron tarifi: Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tavuklu Siron tarifi MasterChef son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
TAVUKLU SİRON NASIL YAPILIR?
TAVUKLU SİRON TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Siron İçin:
- 1 adet tavuk göğsü
- 2 adet yufka
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç Sosu İçin:
- ½ çay bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı tuz
Üzeri İçin:
- 1 kase süzme yoğurt
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı domates püresi
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- ½ çay bardağı su
TAVUKLU SİRON TARİFİ NASIL YAPILIR?
- İç sosunun malzemelerini bir kapta karıştırın. Yufkanın birini açıp içine sosu sürün. Yufkanın ucunu ve yanlarını katlayıp tavuğun yarısını katladığınız kısma koyun ve rulo yapın.
- İki parmak aralıklarla kesip küçük bir fırın kabına dizin. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp kıtır kıtır olduğunda fırından çıkarın.
- O sırada sos tavasına yağı ve salçayı alıp kavurun. Domates sosunu da koyup pişirin.
- Fırından çıkardığınız sironu bir tabağa alıp önce yoğurt ardından hazırladığınız sosu dökün.
FOTOĞRAF: acunn.com