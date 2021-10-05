Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Tavuklu Siron tarifi: Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 23:31 Son Güncelleme: 5.10.2021 23:31

Tavuklu Siron tarifi: Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tavuklu Siron tarifi: Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında yapılan eleme adayı oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından yapmaları istenen Tavuklu Siron tarifi ile ilgili detaylar merak edilen Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak edilen Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Tavuklu Siron tarifi MasterChef son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

TAVUKLU SİRON NASIL YAPILIR?

TAVUKLU SİRON TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Siron İçin:

  • 1 adet tavuk göğsü
  • 2 adet yufka
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç Sosu İçin:

  • ½ çay bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı tuz

Üzeri İçin:

  • 1 kase süzme yoğurt
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı domates püresi
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • ½ çay bardağı su

TAVUKLU SİRON TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. İç sosunun malzemelerini bir kapta karıştırın. Yufkanın birini açıp içine sosu sürün. Yufkanın ucunu ve yanlarını katlayıp tavuğun yarısını katladığınız kısma koyun ve rulo yapın.
  2. İki parmak aralıklarla kesip küçük bir fırın kabına dizin. Diğer yufkaya da aynı işlemi yapıp, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarıp kıtır kıtır olduğunda fırından çıkarın.
  3. O sırada sos tavasına yağı ve salçayı alıp kavurun. Domates sosunu da koyup pişirin.
  4. Fırından çıkardığınız sironu bir tabağa alıp önce yoğurt ardından hazırladığınız sosu dökün.

FOTOĞRAF: acunn.com

ARKADAŞINA GÖNDER
Tavuklu Siron tarifi: Tavuklu Siron nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA