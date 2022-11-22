TBV’den ’En kalpten’ ödülümüzü aldık

İpek Tanrıyar'ın sunumuyla gerçekleştirilen ödül töreni, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk'in konuşmasıyla başladı. İpek Tanrıyar ise hayatını kaybeden usta gazeteci Hıncal Uluç ile ilgili üzüntüsünü dile getirerek, anısını paylaştı. Tanrıyar, Erk'in 'başın sağ olsun İpek' sözleriyle gözyaşlarını tutamadı.

Kireklo ödülünü alırken yaptığı konuşmada, "Türk Böbrek Vakfı'na ödül için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Sabah Gazetesi olarak hüzünlü bir gün yaşıyoruz. Üstadımız, meslek duayenimiz Hıncal abimizi kaybettik. Bize öğrettikleri için ona çok teşekkür ediyorum. Yaptığı eleştirilerle her zaman bize yol gösterdi. Mekanı cennet olsun, ışıklar içinde uyusun" dedi.

ANNEME VE BABAMA ARMAĞAN EDİYORUM

"Ödüle değer '25 Gramlık Kalbe Hayat Dokunuşu' haberimde Türk doktorlarının dünya literatürüne girmiş bir vakayı gazetemize taşımaktan onur duydum" diyen Kireklo, Türk doktorlarına minnattarlığını sundu. Kireklo "Ödülümü bugün hayatta olmayan rüyalarımın meleği annem Neriman, babam Necati Kireklo'ya armağan ediyorum" dedi.

Kireklo ödüle layık görülen haberinde 7 günlük, üstelik hemofili hastası bir bebeğin 25 gramlık kalbine yapılan kalp operasyonunu gündeme taşımıştı. SABAH'ın manşetinde yer alan haberin detayları ise şöyle : Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Kalp Cerrahisi doktorları 25 gramlık kalbe hayat dokunuşu yaptılar. Ölümcül riski büyük olan operasyon yenidoğanda dünya literatürüne giren 2'nci vaka oldu. Minik kalbe hassas dokunuş yapan doktorlar, kanama riski yüksek olan 25 gramlık kalpte mucizeye imza attı. 3.5 saat süren o nefeslerin tutulduğu operasyon anlarını Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Can Vuran "Bu tip kanamalı hastalarda açık kalp ameliyatı yapılmış dünyada tek bir vaka vardı. O da Belgrad'da 12 günlük hemofili ve kalp hastası olan bir bebekti. Ama bizim bebeğimiz daha da küçüktü. 7 günlük Mehmet Uraz bebeğin 25 gramlık kalbine açık kalp ameliyatı yapıyorduk. Yenidoğanda böyle operasyonlar yapıyoruz ama bu vakayı diğerlerinden ayıran bebeğin hemofili hastası olması. Büyüteçli gözlüklerle, çok küçük aletlerle hassas dokunuşlarla kalbindeki ters damarları düzelttik. Kanama riski göz önüne alındığında ölümcül riskli bir ameliyattı. Ama tüm ekibimizle bu cesur yüreğin kalbini tamir ettik' diye anlatmıştı."