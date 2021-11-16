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Giriş Tarihi: 16.11.2021 23:47 Son Güncelleme: 16.11.2021 23:47

Tekirdağ köfte tarifi: MasterChef Tekirdağ köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tekirdağ köfte tarifi: MasterChef Tekirdağ köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde mavi ve kırmızı takımda yer alan ana kadro yarışmacılarında Tekirdağ köfte yapmaları istendi. Ekranlarda yapılışını izleyenler ve kendileri de evde hazırlamak isteyenler Tekirdağ köfte tarifi ile ilgili olarak MasterChef Tekirdağ köfte nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusuna cevap arıyor. İşte o tarif…

"Tekirdağ köfte tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef Tekirdağ köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

TEKİRDAĞ KÖFTE TARİFİ: TEKİRDAĞ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

  • 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 1 çay kaşığı kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı irmik
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet soğan
  • 350 gram köftelik kıyma

TEKİRDAĞ KÖFTE YAPILIŞI

  1. Derin bir kabın içerisine kıymayı koyun. Üzerine soğan ve sarımsak rendeleyin.
  2. Kıymayla birlikte baharatları ve irmiği karıştırıp iyice yoğurun.
  3. Köfte harcınızı, hazır hale geldiğinizi düşündüğünüzde buzdolabında dinlenmeye bırakın. 2 saat kadar dinlenmesi yeterlidir.
  4. Köfte harcını buzdolabından alın, ufak parçalar kopartıp avucunuzda silindir şekli verin.
  5. Parçalara bir bıçakla parmak uzunluğunda kesik atın.
  6. Kızgın bir tavaya yağ koyup köfteleri pişirin.
  7. Köftelerden sonra biberleri ve domatesleri kızartın.
  8. Biber, domates ve köfteleri bir servis tabağında servis edin.

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