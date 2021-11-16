Tekirdağ köfte tarifi: MasterChef Tekirdağ köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Tekirdağ köfte tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef Tekirdağ köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

TEKİRDAĞ KÖFTE TARİFİ: TEKİRDAĞ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı irmik

2 diş sarımsak

1 adet soğan

350 gram köftelik kıyma

TEKİRDAĞ KÖFTE YAPILIŞI