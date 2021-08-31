Tereyağlı Karides Tarifi: Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

TEREYAĞLI KARİDES NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

300 gram ayıklanmış karides

3 diş sarımsak

2 adet sivri biber

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet domates

Tuz

Pul biber

TEREYAĞLI KARİDES YAPILIŞI