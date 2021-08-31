Tereyağlı Karides Tarifi: Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.
TEREYAĞLI KARİDES NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?
MALZEMELER
- 300 gram ayıklanmış karides
- 3 diş sarımsak
- 2 adet sivri biber
- 2 çorba kaşığı tereyağı
- 1 adet domates
- Tuz
- Pul biber
TEREYAĞLI KARİDES YAPILIŞI
- Karides, sarımsak ve kıyılmış sivri biberi, tereyağında soteleyin.
- Kuşbaşı doğranmış domates, tuz ve pul biber ekleyip, kısık ateşte 2 dakika daha sotelemeye devam edin.
- Güveç sofra kabına alın ve sıcak servis yapın.