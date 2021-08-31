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Giriş Tarihi: 31.8.2021 23:05 Son Güncelleme: 31.8.2021 23:05

Tereyağlı Karides Tarifi: Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tereyağlı Karides Tarifi: Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Masterchef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Tereyağlı Karides yemeğiyle ilgili tarif detayları merak edilerek Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları yemeğin Masterchef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak konusu olarak yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

TEREYAĞLI KARİDES NASIL YAPILIR, TARİFİ NEDİR?

MALZEMELER

  • 300 gram ayıklanmış karides
  • 3 diş sarımsak
  • 2 adet sivri biber
  • 2 çorba kaşığı tereyağı
  • 1 adet domates
  • Tuz
  • Pul biber

TEREYAĞLI KARİDES YAPILIŞI

  1. Karides, sarımsak ve kıyılmış sivri biberi, tereyağında soteleyin.
  2. Kuşbaşı doğranmış domates, tuz ve pul biber ekleyip, kısık ateşte 2 dakika daha sotelemeye devam edin.
  3. Güveç sofra kabına alın ve sıcak servis yapın.
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Tereyağlı Karides Tarifi: Tereyağlı Karides nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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