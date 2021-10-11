Teşkilat 17. bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat 17. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT 1 ile Teşkilat 17. bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Teşkilat 17. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
"Teşkilat"ın on yedinci bölümünde, gemi saldırısının tek faili olan Simon'u almak için Güney Kıbrıs'a giden ekip uğradıkları saldırıdan kaçarken girdikleri mayınlı arazide ölüm kalım savaşı vermektedir.
Türkiye'ye karşı ağır yaptırımların görüşüleceği komisyon toplantısının arifesinde Simon'un komisyonun önüne çıkmasını engellemek isteyen Yıldırım planlarını devreye sokar ve yeni sağ kolu Çetin'i sahaya sürer.
Zehra'nın ekipten ayrılma kararı karargahta bomba etkisi yaratır. Kızıyla birlikte yeni hayatına başlamaya hazırlanan Zehra'nın bu kararını etkileyecek beklenmedik bir gelişme yaşanır.
Simon'u ele geçirmek için ekiple işbirliği yapan Ceren'in neyi amaçladığı ekip içinde tartışma konusu olur. Ceren'in herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Serdar'ın baskıları sonucunda Ceren'in büyük sırrını açıklamasıyla tüm dengeler değişecektir.