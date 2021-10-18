Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Teşkilat 18. bölüm full izle! Zehra, Serdar’la ilgili şok bilgiler elde ediyor
Giriş Tarihi: 18.10.2021 01:43 Son Güncelleme: 18.10.2021 01:43

Teşkilat 18. bölüm full izle! Zehra, Serdar’la ilgili şok bilgiler elde ediyor

Teşkilat 18. bölüm full izle! Zehra, Serdar’la ilgili şok bilgiler elde ediyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 18. bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Zehra, Serdar’la ilgili şok bilgiler elde ediyor. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölüm gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler “Teşkilat 18. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Teşkilat 18. bölüm full izleme linki ve tüm detaylar.

Teşkilat dizisi, 18. bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Teşkilat 18. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

TEŞKİLAT 18. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Teşkilat dizisi 18. Bölüm izleme linki ve diğer tüm detaylar şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Teşkilat 18. Bölümün tamamını tek parça olarak izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 18. BÖLÜM ÖZETİ

Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.



Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.



Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Teşkilat 18. bölüm full izle! Zehra, Serdar’la ilgili şok bilgiler elde ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA