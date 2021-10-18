Teşkilat 18. bölüm full izle! Zehra, Serdar’la ilgili şok bilgiler elde ediyor

Teşkilat dizisi, 18. bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler yoğun şekilde "Teşkilat 18. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
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Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.
Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.
Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.