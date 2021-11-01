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Giriş Tarihi: 1.11.2021 01:38 Son Güncelleme: 1.11.2021 01:39

Teşkilat 20. bölüm full izle! Ekip, Ariel’e ulaşabilecek mi?

Teşkilat 20. bölüm full izle! Ekip, Ariel’e ulaşabilecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 20. son bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizinin son bölümünde Ekip, Ariel’e ulaşabilecek mi? sorusu merak konusu olmayı sürdürüyor. Diğer yandan dizinin televizyondaki gösterimini kaçıran ve yeniden izlemek isteyen diziseverler “Teşkilat 20. Bölüm full izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Teşkilat 20. bölüm full izleme linki ve özet detayları.

Teşkilat dizisi 20. son bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat 20. Bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TEŞKİLAT 20. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Teşkilat 20. son bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link vasıtasıyla Teşkilat 20. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 20. BÖLÜM ÖZETİ

Ekip Suriye'deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.



Saldırının asıl planlayıcısı Ariel'e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail'e kaçıp ortadan kaybolmuştur. Ariel'in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail'de hapishanede bulunan Ariel'in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir. Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki'yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail'de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.



Ekip İsrail'deyken, Pınar, Halit Başkan'ın talimatıyla Yıldırım'a ulaşmak için yeni bir oyun kurar. Bu oyun Pınar'ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.

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Teşkilat 20. bölüm full izle! Ekip, Ariel’e ulaşabilecek mi?
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