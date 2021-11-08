Teşkilat 21. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde Serdar ve Zehra büyük riskin ortasında kalıyor





TEŞKİLAT 21. BÖLÜM ÖZETİ

Serdar ve Zehra'nın ele geçirdiği Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin yerini söylemesi karşılığında canının bağışlanması için yalvarır. Hakkı ve Hulki, yanlarındaki Yusuf'la birlikte alarm durumuna geçmiş hapishaneden çıkış yolu aramaktadırlar. Hapishaneden kaçmayı başarırlar ancak İsrail'in en çok aranan isimleri haline gelirler. Krizlerle dolu büyük bir kaçış operasyonu onları beklemektedir.