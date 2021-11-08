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Giriş Tarihi: 8.11.2021 07:21 Son Güncelleme: 8.11.2021 07:21

Teşkilat 21. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde Serdar ve Zehra büyük riskin ortasında kalıyor

Teşkilat 21. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde Serdar ve Zehra büyük riskin ortasında kalıyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu bir ekibin görevlerini konu edinen Teşkilat dizisi 21. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde Serdar ve Zehra büyük riskin ortasında kalıyor. Öte yandan dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler “Teşkilat 21. bölüm full izle” şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TRT1 ile Teşkilat 21. bölüm full izle linki ve özet detayları.

Teşkilat dizisi 21. Son bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat 21. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

TEŞKİLAT 21. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Teşkilat 21. son bölüm full izleme linki ve özetten detaylar şöyle;



Aşağıdaki linkle Teşkilat 21. bölümün tamamını kesintisiz olarak izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 21. BÖLÜM ÖZETİ

Serdar ve Zehra'nın ele geçirdiği Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin yerini söylemesi karşılığında canının bağışlanması için yalvarır. Hakkı ve Hulki, yanlarındaki Yusuf'la birlikte alarm durumuna geçmiş hapishaneden çıkış yolu aramaktadırlar. Hapishaneden kaçmayı başarırlar ancak İsrail'in en çok aranan isimleri haline gelirler. Krizlerle dolu büyük bir kaçış operasyonu onları beklemektedir.



Çetin ve Pınar'ın yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmalarının ardından Pınar'ın kafası oldukça karışır. Pınar yaşadığı gelgitlere rağmen her ne pahasına olursa olsun Yağmur'u korumak zorundadır.



Serdar ve Zehra, Ariel'in verileri sakladığı yere giderken peşlerine yabancı istihbarat takılır. İsrail'deki Türk büyükelçiliğine yanlarındaki Ariel'le birlikte girmek zorunda kalan Serdar ve Zehra, uluslararası çapta büyük bir diplomatik kriz riskinin ortasında kalırlar.

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Teşkilat 21. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde Serdar ve Zehra büyük riskin ortasında kalıyor
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