Teşkilat 21. bölüm full izle! Teşkilat son bölümde Serdar ve Zehra büyük riskin ortasında kalıyor

Teşkilat dizisi 21. Son bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat 21. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.
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Serdar ve Zehra'nın ele geçirdiği Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin yerini söylemesi karşılığında canının bağışlanması için yalvarır. Hakkı ve Hulki, yanlarındaki Yusuf'la birlikte alarm durumuna geçmiş hapishaneden çıkış yolu aramaktadırlar. Hapishaneden kaçmayı başarırlar ancak İsrail'in en çok aranan isimleri haline gelirler. Krizlerle dolu büyük bir kaçış operasyonu onları beklemektedir.
Serdar ve Zehra, Ariel'in verileri sakladığı yere giderken peşlerine yabancı istihbarat takılır. İsrail'deki Türk büyükelçiliğine yanlarındaki Ariel'le birlikte girmek zorunda kalan Serdar ve Zehra, uluslararası çapta büyük bir diplomatik kriz riskinin ortasında kalırlar.