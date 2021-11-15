Teşkilat 22. bölüm full izle! Yağmur kaçırılıyor!





TEŞKİLAT 22. BÖLÜM ÖZETİ

Ariel'in alınmasıyla zor duruma düşen ve Şirket'le ilişkileri bozulan Yıldırım, İsrail'de yaşananların intikamını almak için harekete geçer. Ekip Ceren'in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur'un peşinde olduğu ortaya çıkar.