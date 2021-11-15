Teşkilat 22. bölüm full izle! Yağmur kaçırılıyor!

Teşkilat dizisi 22. Son bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölüm gösterimini kaçıran ve tekrar izlemek isteyenler "Teşkilat 22. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TRT 1 ile Teşkilat 22. Son bölüm full izleme linki ve özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan linkle Teşkilat 22. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz.
Ariel'in alınmasıyla zor duruma düşen ve Şirket'le ilişkileri bozulan Yıldırım, İsrail'de yaşananların intikamını almak için harekete geçer. Ekip Ceren'in para dolu bir çanta bıraktığı adam üzerinden kurgulanan planın ne olduğunu çözmeye çalışırken, bu gizemli adamın aslında Yağmur'un peşinde olduğu ortaya çıkar.
Yağmur'un kaçırılmasının ardından ekip kenetlenir ve dört koldan çalışmalara başlar. Ancak hiç beklemedikleri olaylar ekibi zor durumda bırakacaktır.
Pınar, Yağmur'un kaçırılmasıyla ilgili bir ipucu bulmak ümidiyle Çetin'e gittiğinde öğrendiği gerçek daha büyük bir tehdidi açığa çıkarır. Yağmur'u kaçıranların yaptığı teklif karargahta büyük bir yankı uyandırır.