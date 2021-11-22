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Giriş Tarihi: 22.11.2021 01:37 Son Güncelleme: 22.11.2021 01:38

Teşkilat 23. bölüm full izle! Ebru ölecek mi?

Teşkilat 23. bölüm full izle! Ebru ölecek mi?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 23. son bölümüyle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Ebru’nun durumu merak konusu oluyor. Öte yandan diziyi takip edenler “Teşkilat 23. bölüm full izle” şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor. TRT 1 ile Teşkilat 23. bölüm full izle linki ve tüm detaylar.

Teşkilat dizisi 23. Son bölümüyle TRT 1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyon gösterimini kaçıranlar yoğun şekilde "Teşkilat 23. bölüm full izle" şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

TEŞKİLAT 23. BÖLÜM FULL İZLE

TRT 1 ile Teşkilat 23. son bölüm izleme linki ve özet detayları şöyle;



Aşağıda yer alan link aracılığıyla Teşkilat 23. bölümün tamamını izleyebilirsiniz…

https://www.trtizle.com/diziler/teskilat



TEŞKİLAT 23. BÖLÜM ÖZETİ

Ekip Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşarken Ebru'ya düzenlenen saldırının haberiyle sarsılır. Uzay, Ebru'nun ve bebeğin sağlığı için endişelenmektedir. Zorlu ve uzun bir ameliyatın sonucunda gelen acı haber herkesi derin bir üzüntüye boğar.



Saldırının failinin bulunması için tüm birimler seferber edilir. Hakkı elde edilen ipuçları sonucunda failin izini sürer ve öğrendiği gerçekle hayatının en zor kararını vermek zorunda kalır.



Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.

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Teşkilat 23. bölüm full izle! Ebru ölecek mi?
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