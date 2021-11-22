Teşkilat 23. bölüm full izle! Ebru ölecek mi?





Boş durmayan Yıldırım ise yabancı büyükelçilerle yaptığı görüşme sonucunda Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçer.

Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratıyla Ankara hareketlenir. Serdar ve Zehra bu toplantıya katılan kişilerden birini ele geçirmek için plan kurar.