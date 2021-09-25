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Giriş Tarihi: 25.9.2021 16:40

Titanik filmi konusu nedir? Titanik filmi oyuncuları kimler?

Titanik filmi konusu nedir? Titanik filmi oyuncuları kimler?

25 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarına gelecek olan Titanik filmi için heyecan dorukta. 1997 yapımı filmin yönetmen koltuğunda ünlü isim James Cameron oturuyor. Dram ve romantik türleri kapsayan film pek çok ödül almış, dünya çapında büyük bir başarıya ulaşmıştır. Dev bir prodüksiyon ekibi ile çekilen film görkemli filmler arasında yer alırken milyonlarca kişi tarafından da izlenmiştir. Peki; Titanik filmi konusu nedir? Titanik filmi oyuncuları kimler?

Titanik filmi, 25 Eylül Cumartesi akşamı ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Titanic adlı dev gemide yaşanan olayların anlatıldığı film, romantik ve dram türlerinde olup geminin yola çıkılmasından yaklaşık dört buçuk gün sonra dev bir buz dağına çarpması sonucu yaşanan olayları ele alıyor. Peki; Titanik filmi konusu nedir? Titanik filmi oyuncuları kimler?

TİTANİK FİLMİ KONUSU

Teknolojinin son sürat ilerlediği bir dönemde, insanlar üstesinden gelemeyecekleri hiç bir sorun olamayacağına inanmaya başlamışlardır. 'Titanic' adlı dev transatlantik ise, insanlığın doğaya karşı gövde gösterisi gibidir. Bu 'Düşler Gemisi' nin yolcuları arasında Avrupa`da birkaç yıl geçirdikten sonra Amerika'ya dönmekte olan, Jack adlı genç bir ressam ile nişanlısı ve annesiyle Philadelphia`ya giden Rose adlı genç bir kız da vardır. İki genç, şans eseri tanışacak, aralarındaki sınıf farkına aldırmaksızın birbirlerine yakınlaşacaktır. Bu arada doğa insanoğlunun günden güne artan kibirine bir nokta koymayı planlamaktadır. Yola çıkılmasından dört buçuk gün sonra, 10 Nisan 1912'de, Titanic iki saat kırk dakika süren ve sulara gömülmesiyle son bulan, hazin olayların başlamasına neden olacak buz dağına çarpacaktır.

TİTANİK FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 1997

Yönetmen : James Cameron

Türü : Dram, Romantik

Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane

Dünyanın hatırlamak istemediği türden felaketlerden olan 'Titanik faciası', dev prodüksiyonların yönetmeni James Cameron tarafından çekilen görkemli bir film.

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Titanik filmi konusu nedir? Titanik filmi oyuncuları kimler?
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